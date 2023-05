Pronostico Holger Rune-Casper Ruud ATP Roma tennis 20/05/2023

Per i pronostici di tennis di oggi 20 maggio 2023, agli ATP di Roma, si gioca il match tra il tennista danese Holger Rune, opposto al giocatore norvegese Casper Ruud valido per un posto alla finale del torneo di tennis a Roma. Pronostico Holger Rune-Casper Ruud ATP Roma 20/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

I due tennisti sono arrivati a questa semifinale degli ATP di Roma, dopo aver affrontato partite molto complicate. Casper Ruud ha eliminato nei quarti di finale il tennista argentino Francisco Cerundolo per 2 set a 0, con il punteggio di 7-6/6-4.

Holger Rune si è imposto nei quarti di finale sul favorito numero 1 per la vittoria del torneo, il fortissimo tennista serbo Novak Djokovic sconfitto al terzo set per 6 a 2, giocano un grandissimo tennis. I due tennisti si affrontano agli ATP Roma per la prima volta in carriera.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Holger Rune è bancata a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.53 su Starcasinò, mentre la vittoria di Casper Ruud è bancata a quota 2.50

Pronostico Holger Rune-Casper Ruud ATP Roma 20/05/2023

Dopo aver analizzato i due tennisti, noi prevediamo una partita molto intensa e a differenza dei bookmaker noi vediamo leggermente favorita la vittoria di Casper Ruud, perchè ha molta più esperienza su questa superficie di gioco e sa giocare molto bene con il dritto. Pronostico: vittoria casper Ruud a quota 2.50.