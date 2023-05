Per i pronostici di tennis di oggi 21 maggio 2023, agli ATP di Roma, si gioca il match tra il tennista danese Holger Rune, opposto al giocatore russo Rune-Daniil Medvedev, valido come finale degli ATP Roma 2023. Pronostico Holger Rune-Daniil Medvedev, finale ATP Roma del 21/05/2023. Scopri le quote offerte dai bookmakee per questo match e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Holger Rune si è imposto nei quarti di finale sul favorito numero 1 per la vittoria del torneo, il fortissimo tennista serbo Novak Djokovic sconfitto al terzo set per 6 a 2, giocano un grandissimo tennis. Mentre in semifinale ha sconfitto il tennista norvegese Casper Ruud vincendo il match 2 set a 1.

Daniil Medvedev, approda alla finale degli ATP di Roma 2023, superando nei quarti di finale il tennista tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-2/6-2, mentre i semifinale ha superato il tennista greco, Stefanos Tsitsipas per 2 set a 0, vincendo con un doppio 7-5.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita combattuta. Infatti la vittoria di Holger Rune è bancata a quota 1.70 su Sisal e a quota 1.73 su Starcasinò, mentre la vittoria di Daniil Medvedev è bancata a quota 2.50

Pronostico Holger Rune-Daniil Medvedev

Dopo aver analizzato i due tennisti, noi prevediamo una partita molto intensa, dove entrambi i tennisti hanno possibilità di vincera la finale degli ATP Roma. Noi pronostichiamo la vittoria di Holger Rune 2 set a 1.

