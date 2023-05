Domani 24 maggio 2023, a Parigi, andrà in scena il match di tennis tra Facundo Bagnis e Matteo Gigante, valido per l’acceso al terzo turno di qualificazione del Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros 2023: Facundo Bagnis-Matteo Gigante, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due giocatori.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il tennista argentino Facundo Bagnis, si presenta a questo match valido per le qualificazioni al Roland Garros 2023, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite.

La sua esperienza su questa superficie rende sicuramente l’argentino favorito, ma attenzione che l’italiano Matteo Gigante, da qualche mese a questa parte, ha alzato il livello di gioco e ieri nel primo turno contro il Koreano Hong, ha dimostrato di saper giocare un tennis super efficace su questi campi.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Facundo Bagnis, è offerta a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.53 su Starcasinò, mentre la vittoria di Matteo Gigante è bancata a quota 2.60

Pronostici Roland Garros 2023: Facundo Bagnis-Matteo Gigante

Giocare una qualificazione a Roland Garros per molti è la partita più importante dell’anno, sia per importanza tennistica che per montepremi.

Le quote vedono favorita la vittoria di Facundo Bagnis, che però all’età di 33 anni, non è più il giocatore di una volta. Matteo Gigante arriva a questo incontro, con tutte le carte in regola per portare a casa il match.

Ci aspettiamo una partita molto combattuta dove alla lunga vediamo l’italiano favorito. Pronostico: decidiamo dunque di puntare sula vittoria di Gigante a quota 2.60.

