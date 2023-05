Oggi lunedì 29 maggio 2023, a Parigi, andrà in scena il match fra Jannik Sinner e Alexandre Muller, valido per l’acceso al secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2023 di tennis. Pronostici Tennis di Oggi: Jannik Sinner-Alexandre Muller match del Roland Garros 2023, scopriamo insieme le quote offerte dai principali bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il nostro Jannik Sinner, dopo un inzio di stagione fantastica, ora sta affrontando un periodo un po’ cupo. Al master 1000 di Roma è uscito al secondo turno contro un gran Cerundolo.

Le sue condizioni sono sempre un incognita, ma se Jannik dovesse stare bene sicuramente potrà arrivare in fondo nel torneo. Anche il tennista francese Alexandre Muller, ha iniziato l’anno con dei buonissimi risultati, per poi calare un po’ nei tornei successivi. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e oggi sarà la prima volta che si sfideranno.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Jannik Sinner, è offerta a quota 1.05 su Sisal e a quota 1.05 su Starcasinò, mentre la vittoria di Alexandre Muller è bancata a quota 15.

Pronostici Tennis di Oggi: Jannik Sinner-Alexandre Muller

Jannik Sinner ormai sa giocare benissimo su tutte le superfici ma sicuramente ha ancora una grande preferenza per la terra battuta. Andreas Muller anche lui è un giocatore misto, chiaramente il livello dei due giocatori è ben diverso.

Da una parte troviamo un giocatore che è nella top 10, dall’altra troviamo un tennista che sta scalando le classifiche, ma che al momento è comunque fuori dalla top 100.

Pronostico: vediamo Sinner nettamente favorito per la vittoria ma attenzione che Muller ha molta esperienza su questa partita. Decidiamo dunque di andare su un over 27.5 a quota 1.70

