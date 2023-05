Per i pronostici di tennis dei nostri esperti, oggi vi proponiamo il match in programma domani 31 maggio 2023, tra il giocatore italiano Fabio Fognini, opposto al tennista tedesco Daniel Altmaier, valido per l’accesso al terzo turno del torneo di tennis Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi. Pronostico Jannik Sinner-Daniel Altmaier, quote scommesse Roland Garros 2023.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il nostro Jannik Sinner, dopo un brutto torneo disputato a Roma, ha inziato qui a Parigi con una grandissima vittoria ai danni di Alexandre Muller, partita vinta al terzo set per 6-1.

Dall’altra parte del campo troviamo Daniel Altmaier, che è un giocatore in ripresa, ma sopratutto è un tennista molto ostico da affrontare sulla terra battuta. I due giocatori si sono affrontati una volta l’anno scorso agli US Open, dove vinse solo al quinto set Jannik Sinner.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Jannik Sinner, è offerta a quota 1.08 su Sisal e a quota 1.10 su Starcasinò, mentre la vittoria di Daniel Altmaier è bancata a quota 8.00.

Pronostico Jannik Sinner-Daniel Altmaier

Dopo una attenta analisi della partita, ci aspettiamo un match a senso unico, l’esperienza e la pesantezza di palla di Jannik Sinner, sono di un livello superiore rispetto al gioco che esprime il tedesco.

Daniel Altmaier, fatica molto sul rovescio che gioca ad una mano e sicuramente Sinner preparerà la partita su quel lato. Il nostro pronostico su questa partita è il 3-0 di Sinner a quota 2.20.

