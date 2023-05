Pronostici Tennis: Giulio Zeppieri-Casper Ruud, Roland Garros 1 giugno 2023

Per i pronostici di tennis dedicati al Roland Garros 2023, oggi vi proponiamo il match tra il tennista italiano Giulio Zeppieri, opposto al giocatore norvegese Casper Ruud, partita valida per l’acceso al terzo turno del tabellone principale del Roland Garros in programma domani 1 giugno 2023. Pronostici Tennis: Giulio Zappieri-Casper Ruud, Roland Garros, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico gratuito dei nostri professionisti.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Domani 1 giugno 2023, a Parigi, andrà in scena un match molto duro per il nostro Giulio Zeppieri. Il tennista azzurro ha superato le qualificazioni in modo eccellente, superando in rimonta un grande Bublik a al 5’ set.

Il suo avversario è il forte tennista norvegese Casper Ruud, che dopo un inizio di stagione molto complicato, sembra aver ritrovato il suo miglior tennis. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno per la prima volta qui al torneo di tennis del Roland Garros 2023.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Casper Ruud, è offerta a quota 1.20 su Sisal e a quota 1.20 su Starcasinò, mentre la vittoria di Giulio Zappieri è bancata a quota 9.00.

Pronostici Tennis: Giulio Zeppieri-Casper Ruud

Superare il turno e approdare al terzo turno del torneo è importante per entrambe i tennisti, ma Casper Ruud è già molto abituato a giocare queste partite e questo lo dimostra la sua finale giocata qui nel 2022 e persa contro Rafael Nadal. Ci aspettiamo una partita dominata dal tennista norvegese, che poche volte sbaglia il match su questa superficie.

Giulio Zeppieri, per cercare di fare partita dovrà sicuramente essere bravo a non far giocare Ruud con i piedi in campo, e soprattutto dovrà cercare di verticalizzare gli scambi sulla diagonale del rovescio di Ruud. Il nostro pronostico su questa partita è la vittoria di Casper Ruud 3-0 a quota 2.20.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione