Il Roland Garros di tennis è in corso di svolgimento a Parigi in Francia e noi dello staff di Bet Italia Web, abbiamo deciso di analizzare il tabellone e prevedere la nostra possibile finale. Pronostici Tennis Roland Garros: la finale sarà Novak Djokovis-Jannik Sinner?

I giocatori assenti

Purtroppo quest’anno ci sono delle assenze molto importanti, la prima è sicuramente quella di Rafael Nadal, oramai chiamato anche il re della terra qui a Parigi.

Rafa è l’unico tennista nella storia che ha vinto 14 volte il trofeo. Mancano anche le assenze di Roger Federer (oramai ritirato) e la non presenza di Nick Kyrgios.

I nostri tennisti favoriti al Roland Garros 2023

Ci aspettiamo un Roland Garros 2023 molto combattuto, soprattutto perché i favoriti in assoluto come i tennisti Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non arrivano in un momento di forma smagliante: Alcaraz è uscito a Roma contro Marozsan, mentre Djokovic anche lui è uscito a Roma contro Rune.

Sono molti i giocatori da tenere d’occhio, il primo in assoluto è Jannik Sinner, oramai il giocatore altoatesino sta dimostrando che non inferiore a nessuno.

Attenzione anche a Andrea Musetti e Stefanos Tsitsipas che stanno giocando un gran tennis, soprattutto l’italiano che è reduce da 2 grandissimi turni dove ha vinto 3/0 sia con Ymer che con Shevcenko.

Il tabellone del Roland Garros

Prendendo in considerazione tutto il tabellone siamo arrivati alla conclusione che dalla parte sinistra del tabellone, il favorito numero uno per arrivare in finale resta sicuramente Novak Djokovic, che in semifinale dovrà vedersela con Carlos Alcaraz.

Dall’altra parte siamo molto fiduciosi visto anche il tabellone non impossibile che Jannik Sinner possa davvero arrivare in fondo ed approvare per la sua prima volta in una finale Slam.

Il nostro pronostico per la Finale, Novak Djokovic-Jannik Sinner

Abbiamo deciso di puntare alla possibile finale che vedrà opposti il campione di tennis serbo Novak Djokovic e il nostro tennista italiano Jannik Sinner, questa possibile finale è quotata a 12 su Sisal e su Goldbet.

