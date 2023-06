Domani 2 giugno 2023, andrà in scena il match fra il tennista italiano Lorenzo Musetti e Cameron Norrie, valido per l’acceso al quarto turno del tabellone principale del Roland Garros 2023. Pronostici Tennis: Lorenzo Musetti-Cameron Norrie, Roland Garros 2 giugno 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico dei nostri esperti di tennis.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Lorenzo Musetti sta giocando un tennis eccellente, all’inizio di questo torneo ha dovuto affrontare due match molto complicati: il primo contro Ymer e il secondo contro Shevcenko, vinte entrambi in 3 set.

Dall’altra parte troviamo un Cameron Norrie in splendida forma, reduce da 2 grandissime partite giocate contro i due beniamini di casa: Paire e Pouille. I due giocatori si sono affrontati un mese fa circa a Barcellona, dove Musetti ha ribaltato una partita praticamente persa, vincendola 6-2 al terzo set.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Lorenzo Musetti, è offerta a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.60 su Starcasinò, mentre la vittoria di Cameron Norrie è bancata a quota 2.30.

Pronostici Tennis: Lorenzo Musetti-Cameron Norrie

L’esperienza di Lorenzo Musetti su questi campi lo rende sicuramente il favorito, ma attenzione che Cameron Norrie nelle ultime stagioni ha dimostrato di trovarsi altrettanto bene anche su queste superfici. Il nostro pronostico su questa partita è la vittoria di Lorenzo Musetti a quota 1.57.

