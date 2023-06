Domani 4 giugno 2023, andrà in scena il match fra il campione serbo Novak Djokovic, opposto al tennista peruviano e Juan Pablo Varillas, valido per il quarto turno del tabellone principale del Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros: Novak Djokovic-Juan Pablo Varillas, match di domenica 4 giugno 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico dei nostri esperti di tennis.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Entrambi i tennisti, arrivano a questo quarto turno del torneo di tennis del Roland Garros 2023, dopo aver giocato ottimi match.

Il giocatore peruviano Juan Pablo Varillas, ha sconfitto nel terzo turno in rimonta, in una partita molto combattuta terminata al 5 set, il tennista polacco Hubert Hurkacz.

Il campioni serbo Novak Djokovic, ha giocato una partita molto dura e impegnativa contro il giocatore spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ha vinto in tre set, ma è sempre stato sotto nei primi due set e ha faticato molto ad imporre il suo gioco.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Novak Djokovic, è offerta a quota 1.05 su Sisal e a quota 1.05 su Starcasinò, mentre la vittoria di Juan Pablo Varillas è bancata a quota 15.

Pronostici Roland Garros: Novak Djokovic-Juan Pablo Varillas

Il grande favorito anche per noi per la vittoria della partita è Nokak Djokovic e alla lunga vincerà il match, ma attenzione però che Juan Pablo Varillas è un tennista che sente molto il calore del pubblico.

