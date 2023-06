Domani 5 giugno 2023, andrà in scena il match fra il tennista danese Holger Rune, opposto al tennista argentino Francisco Cerundolo, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros: Holger Rune-Francisco Cerundolo, quote scommesse e stato di forma dei due tennisti e il pronostico dei nostri esperti di tennis.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Tutte e due i giocatori si sono qualificati per questo match degli ottavi di finale del Roland Garros 2023, dopo aver giocato degli ottimi incontri durante tutto il torneo.

Il tennista argentino Francisco Cerundolo, è reduce da una battaglia nel turno precedente contro Taylor Fritz, conclusa al quarto set con il punteggio di 7-5, dove ha dimostrato una buona condizione fisica e di amare questo tipo di superficie.

Per quanto riguarda Holger Rune, è reduce da tre buoni ma facili turni, con il ritiro di Gael Monfils e nell’ultimo match giocato ha superato per 3 set a 0 il tennista argentino Genaro Alberto Olivieri.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita con netto un favorito. Infatti la vittoria di Holger Rune, è offerta a quota 1.45 su Sisal e a quota 1.45 su Starcasinò, mentre la vittoria di Francisco Cerundolo è bancata a quota 2.50

Pronostici Roland Garros: Holger Rune-Francisco Cerundolo

Dopo aver analizzato il match, noi dello staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo una partita combattuta, per noi la differenza tra i due giocatori non è così ampia come la quotano i bookmaker. Il nostro pronostico: vittoria di Holger Rune a quota 1.45.

