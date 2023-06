Mercoledì 7 giugno 2023, andrà in scena a Parigi, il match di tennis tra il tennista danese Holger Rune, opposto al giocatore norvegese Casper Ruud, partita valida per l’accesso in semifinale a Roland Garros. Pronostici Roland Garros: Holger Rune e Casper Ruud di mercoledì 7 giugno 2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e il pronostico elaborato dai nostri esperti tipster.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Entrambi i giocatori arrivano a questo match degli quarti di finale del Roland Garros 2023, in un momento di forma importante.

Holger Rune, continua ad impressionare, dopo Roma anche qui a Parigi, sta davvero dimostrando di poter alzare il ritmo quando vuole. Dall’altra parte della rete troviamo il finalista dell’anno scorso, Casper Ruud, che da affrontare qui a Roland Garros è davvero difficile.

I due giocatori si sono affrontati addirittura 5 volte, conduce Ruud 4-1, ma attenzione, l’ultimo scontro diretto è stato vinto proprio da Rune a Roma

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, del Roland Garros 2023, prevedono una partita equilibrata. Infatti la vittoria di Casper Ruud, è offerta a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.83 su Starcasinò, mentre la vittoria di Holger Rune è bancata a quota 2.00.

Pronostici Roland Garros: Holger Rune e Casper Ruud

Noi dello staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo una partita davvero lottata, sono due giocatori che sono in grado di giocare ad altissimo livello.

Casper Rune, dalla sua parte ha sicuramente il talento, ma non dimentichiamoci che Holger Ruud 3 set su 5 è davvero duro da battere anche se non al 100%. Il nostro pronostico è la vittoria di Casper Ruud con una quota di circa 1.80.

