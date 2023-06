Novak Djokovic dopo aver vinto il suo terzo Roland Garros, è diventato il primo giocatore di tennis nella storia a raggiungere i 23 slam vinti, dietro di lui ci sono Rafael Nadal con 22 e Roger Federer con 20. Novak Djokovic nella storia, 23 Slam Vinti! Analisi video realizzata dal nostro Tipster Master Tennis.

Roger Federer e Rafa Nadal erano più amati dal pubblico

Una carriera molto difficile quella del tennista serbo, che già nei primi momenti migliori della sua carriera ha sempre dovuto vedersela con Federer e Nadal, che erano i più amati e acclamati.

Djokovic pur essendo a livello di risultati il più forte, ha sempre fatto fatica a farsi amare dal pubblico, proprio per il suo atteggiamento molto particolare nello stare in campo.

Il suo primo slam vinto è stato quello in Australia

Il suo primo slam è arrivato agli Australian Open nel 2008 contro Tsonga in finale dove vinse in 4 set (4-6/6-4/6-3/7-6).

Dopo quella vittoria Novak ha avuto dei problemi fisici e fino al 2010 ha fatico molto a ritrovare il suo miglior tennis, fino all’inizio della stagione del 2011 dove da questo momento cambió tutto.

Dal 2011 ha iniziato vincere

Nel 2011 riuscì a collezionare ben 3 slam, il primo proprio in Australia come nel 2008, il secondo a Wimbledon e il terzo a US open.

Nel 2012 si presenta ancora in Australia da campione e rivince il titolo in finale contro Nadal al quinto set.

Nel 2013 dopo un fine stagione non dei migliori, riparte sempre dall’Australia dove con un torneo pazzesco riesce a portare a casa il suo quarto titolo contro Murray in finale.

Novak Djokovin dal 2014 ad oggi ha vinto tutti i tornei principali

Da questo momento in poi Novak Djokovic diventa super competitivo e dal 2014 vince:

6 Wimbledon (2014,2015,2018,2019,2021 e 2022)

6 Australian open ( 2015,2016,2019,2020,2021 e 2023)

3 Roland Garros (2016,2021 e 2023)

2 US open (2015 e 2018)

Non dimentichiamoci che Novak Djokovic nel 2021 riuscì ad arrivare in finale per il Grande Slam, vincere tutti i 4 major: Australian open, Roland Garros, Wimbledon e US open. Nella storia ci riuscì solo Rod Laver nel 1962 e nel 1969.

Quell’anno Novak vinse: prima in Australia contro Medvedev, poi a Roland Garros contro Tsitsipas da due set sotto, a Wimbledon contro Berrettini e infine perse proprio contro Danil Medvedev in finale a New York 3-0.

Attenzione però che quest’anno Novak pur avendo 36 anni sta dimostrando di essere super competitivo.

Riuscirà nel 2023 a centrare il grande Slam?

Dopo la vittoria in Australia e a Parigi, Novak è il grandissimo favorito anche per Wimbledon ed eventualmente per giocarsi il grande slam a US open, da un extraterrestre così dobbiamo aspettarci di tutto.