Per i pronostici di tennis, domani 21 giugno 2023, andranno in scena gli ottavi di finale all’ATP di Halle in Germania, dove si giocherà il derby italiano tra Lorenzo Sonego contro Jannik Sinner. Pronostici Tennis ATP Halle: Lorenzo Sonego-Jannik Sinner del 21/06/2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker sul giocatore vincente e il pronostico elaborato dai nostri esperti tipster.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Il derby italiano che tutti aspettiamo, Jannik Sinner contro Lorenzo Sonego. I due tennisti arrivano a questa partita non nel miglior periodo di forma.

Il tennista altoatesino, Jannik Sinner è reduce da una brutta partita contro Ruusuvori in Olanda, mentre Lorenzo Sonego è uscito contro O’connell al torneo di tennis di Stoccarda.

Non è la superficie preferita da entrambi, ma non dimentichiamoci che molti risultati positivi li hanno ottenuti proprio su erba. I due giocatori si sono affrontati una volta, qualche mese fa a Montpellier, dove vinse Sinner 2-0.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, ATP Halle 2023, prevedono una partita con favorito. Infatti la vittoria di Jannik Sinner, è offerta a quota 1.45 su Sisal e a quota 1.45 su Starcasinò, mentre la vittoria di Lorenzo Sonego è bancata a quota 2.75.

Pronostico Lorenzo Sonego-Jannik Sinner del 21/06/2023

Noi dello staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo una partita molto combattuta. Lorenzo Sonego, questa settimana ha dato l’impressione di adattarsi meglio a questi primi tornei su erba, a differenza di Jannik Sinner, che ha dimostrato una fatica importante.

Pronostico: decidiamo di non sbilanciarci su un pronostico secco, ma di andare a prendere l’over game che troviamo a 21.5 a quota 1.70

