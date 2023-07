Negli ultimi 5 anni del torneo di tennis di Wimbledon, il vincitore è stato il campione serbo, Novak Djokovic, tranne nel 2020, quando il torneo del Grande Slam è stato cancellato per la pandemia di Covid. Vincitore Wimblerdon 2023: per i bookmaker il grande favorito è Novak Djokovic, ma occhio a Carlos Alcaraz.

Albo d’oro Wimbledon dal 2010 ad oggi

Sono solo 4 i tennisti che hanno vinto il torneo di tennis di Wimbledon a Londra dal 2010 ad oggi. Rafael Nadal si impose nell’edizione del 2010, Novak Djokovic ha vinto il titolo ben 7 volte, l’ultimo sui successo è stato quello dello scorso anno in finale contro Nick Kyrgios.

In due edizione ha trionfare è stato il tennista svizzero, Roger Federer, vincitore nel 2012 e 2017, anche l’idolo di casa, Andy Murray ha trionfato due volte, nel 2013 e nel 2016.

Vincitore Wimblerdon 2023: per i bookmaker il grande favorito è Novak Djokovic

Le quote offerte dai bookmaker per il vincitore di Wimbledon per l’edizione 2023, vede ancora il campione serbo favorito. La sua vittoria è offerta in tabellone a quota 1.55 su Starcasinò e a quota 1.60 su Sisal. Dietro di lui a quota 4.50, si gioca la vittoria del fortissimo tennista spagnolo Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Alexander Zverev i possibili Outsider

Anche il nostro Jannik Sinner è uno dei tennisti favoriti per la vittoria a Wimbledon, la sua vittoria paga 17 volte la posta giocata, quella del tennista russo, Daniil Medvedev paga 21 volte la posta giocata, mentre a quota 34 troviamo Alexande Zverev e Holger Rune.

Quote Tennisti Italiani

Oltre al già citato Jannik Sinner, troviamo a quota 126 Matteo Berrettini, a 301 si gioca il successo di Lorenzo Sonego, mentre a quota 501 è offerta la vittoria di Lorenzo Mosetti.