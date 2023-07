Oggi 4 luglio 2023, andranno in scena i match di tennis a Wimbledon. Il nostro pronostico si concentra sulla partita tra il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, opposto a Jeremy Chardy. Pronostici Wimbledon: Carlos Alcaraz-Jeremy Chardy. Da oggi al via il nostro speciale video giornaliero.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Carlos Alcaraz sta sempre impressionando di più e dopo la grandissima stagione su terra è arrivata anche la vittoria al torneo del Queen’s a Londra. Lo spagnolo oramai ha trovato continuità anche su questa superficie e ci aspettiamo da lui un grande Wimbledon quest’anno.

Dall’altra parte del campo troviamo Jeremy Chardy, una “vecchia stella” che dopo il rientro dal Covid, ha dichiarato che fatica molto a giocare e che non si sente a suo agio in campo.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, a Wimbledon, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Carlos Alcaraz, è offerta a quota 1.05 su Sisal e a quota 1.05 su Starcasinò, mentre la vittoria di Jeremy Chardy è bancata a quota 29.00.

Pronostici Wimbledon: Carlos Alcaraz-Jeremy Chardy

Purtroppo per il tennista francese l’avversario che avrà davanti oggi sarà davvero ostico. Non vediamo come Carlos Alcaraz possa andare in difficoltà, soprattutto per le recenti prestazioni proprio su erba.

Jeremy Chardy, se vorrà avere delle chance per quanto meno portare a casa un set, dovrà sicuramente servire bene e chiudere il punto nei primi scambi.

Pronostico Tennis: ci aspettiamo una partita a senso unico dove scegliamo di prenderci l’over 27.5 a quota 1.73

