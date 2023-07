Nella giornata di oggi, andranno in scena i sedicesimi di finale all’ATP di Wimbledon, dove si affronteranno il giocatore azzurro, Lorenzo Musetti, opposto al tennista polacco, Hubert Hurkacz. Pronostici Wimbledon 2023: Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz. Guarda il nostro video con i pronostici di oggi.

Come si presentano i due tennisti a questo incontro di tennis?

Lorenzo Musetti, dopo solo 2 stagione su erba sta davvero impressionando tutti. Per l’italiano stanno arrivando dei risultati molto importanti. Lorenzo qui a Wimbledon in 2 partite non ha ancora perso un set.

Dall’altra parte del campo troviamo uno specialista dell’erba, che da oramai qualche anno è difficilissimo da battere su questa superficie. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e conduce Musetti 2-1

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, a Wimbledon, prevedono una partita con leggero favorito. Infatti la vittoria di Hubert Hurkacz, è offerta a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.60 su Starcasinò, mentre la vittoria di Lorenzo Musetti è bancata a quota 2.35.

Pronostici Wimbledon 2023: Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz

Lorenzo Musetti, pur avendo poca esperienza su questa superficie sta dimostrando che da affrontare è molto ostico.

Se l’italiano vorrà portare a casa il match dovrà essere bravo a tenere una percentuale di prime importante e rispondere bene nei turni di servizio del suo avversario.

Pronostici Tennis Wimbledon: ci aspettiamo una partita combattuta e decidiamo di prenderci la vittoria di Musetti a quota 2.30

Segui il grande tennis con noi!

Dalle ore 15.30 sulla home page di BetItaliaWeb, seguiremo per due ore il grande tennis da Wimbledon, con consigli, pronostici, statistiche e tanta competenza e tutto questo Gratis al 100%!