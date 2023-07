Mercoledì 26 luglio 2023, è in programma il match valido per il secondo turno dell’ATP Amburgo, che vedrà scendere in campo il tennista norvegese Casper Ruud, opposto al giocatore argentino Sebastian Baez. Pronostico Casper Ruud-Sebastian Baez, secondo turno ATP Amburgo del 26 luglio 2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, il nostro pronostico gratuito e le quote per le tue scommesse.

Come arrivano i due tennisti a questo incontro?

Casper Ruud sta facendo passi da gigante in questi ultimi anni. Il tennista norvegese soprattutto su terra battuta, sta dimostrando di essere un giocatore veramente quasi imbattibile.

Dall’altra parte del campo troviamo Sebastian Baez, un grandissimo giocatore su terra battuta. Il tennista argentino però ultimamente sta faticando molto a trovare il ritmo partita. I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera e conduce Casper Ruud per 1-0.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis dell’ATP Amburgo, vedono favorita la vittoria di Casper Ruud, offerta a quota 1.25 su Starcasinò e a quota 1.25 su Sisal, mentre il successo di Sebastian Baez è pagato 4 volte la posta giocata.

Pronostico Casper Ruud-Sebastian Baez

Entrambi i giocatori preferisco la terra battuta rispetto alle altre superfici. Se questa partita si fosse giocata 6 mesi fa, sicuramente Baez avrebbe avuto delle chance importanti per portare a casa il match. L’argentino ora arriva a questo match con dei gravi problemi di fiducia che lo portano a commettere molti errori banali.

Pronostico Tennis: il nostro consiglio è la vittoria secca per 2-0 a favore di Casper Ruud offerta a quota circa 1.80 su Netbet e a quota 1.85 su Bullibet.

