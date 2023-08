Per i pronostici tennis, oggi 29 agosto 2023, andrà in scena il primo turno agli US open 2023 di tennis, dove si affronteranno il campione tedesco Yannick Hanfmann, opposto al tennista italiano Jannik Sinner. Pronostico Yannick Hanfmann-Jannik Sinner, US Open 2023, quote scommesse e risultato esatto.

Come si presentano i due tennisti a questo match?

Jannik Sinner si presenta qui dopo la vittoria all’ATP di Washington. L’italiano sa di poter fare bene e soprattutto ha un tabellone agevole per arrivare fino in fondo.

Dall’altra parte troviamo Yannick Hanfmann che è netta ripresa, purtroppo su questa superficie però il tennista tedesco ha sicuramente poche chance di fare partite contro Jannik Sinner.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.05 su Starcasinò e a quota 1.05 su Sisal, mentre il successo di Yannick Hanfmann è pagato 13 volte la posta giocata.

Pronostico Yannick Hanfmann-Jannik Sinner, US Open 2023

La differenza tra questi giocatori è molta, se questo match si fosse giocato su una superficie diversa, avremmo assistito a una partita sicuramente più combattuta.

Yannick Hanfmann se vorrà avere delle chance oggi, dovrà essere bravo a mantenere una percentuale di prime palle sopra al 75% e non dare la possibilità a Jannik Sinner di prendere in mano lo scambio.

Pronostico: decidiamo dunque di prenderci la vittoria del tennista italiano per 3-0 che troviamo circa a quota 1.50 su Netbet e su Bullibet

