Poker live a Las Vegas: Zufic domina l’High Roller #3 dell’Aria, Konarske trionfa nel Mystery Bounty del Wynn

Poker live, sono tanti i tornei che si stanno giocando in questi giorni a Las Vegas. All’Aria continuano gli eventi targati High Roller Series mentre al Wynn è partito il Millions 2022 con il Mystery Bounty che ha avuto numeri da urlo. Ecco il report…

Poker live: Ivan Zufic vince l’Aria High Roller #3

Ma iniziamo dal terzo evento, quello da 15.000 dollari di buy in (33 entries per 495.000 dollari di montepremi totale), delle High Roller Series che si stanno giocando nella poker room dell’Aria Resort & Casino. Stavolta ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’ottimo Ivan Zufic che si è messo in tasca i quasi 200.000 dollari del primo premio.

Il pro croato ha avuto la meglio in heads up sullo statunitense William ‘Alex’ Foxen, che si è comunque portato a casa più di 120.000 dollari. Sul podio è salito pure l’altro americano Sean Perry, terzo per 79.200 dollari, mentre si è fermato sul più bello il fuoriclasse canadese, impegnato in questi giorni nel format High Stakes Poker, Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu, quarto per 54.450 dollari.

E’ andato in the money anche il francese Johan Guilbert, quinto per 34.650 dollari. Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale:

1. Ivan Zufic – $198.000

2. Alex Foxen – $128.700

3. Sean Perry – $79.200

4. Daniel Negreanu – $54.450

5. Johan Guilbert – $34.650

Ad Edward Konarske il Mystery Bounty del Wynn Millions 2022

Intanto sono startati anche i tornei del Millions 2022 in programma al Wynn Resort e Casino. Tra quelli già archiviati c’è il Mystery Bounty da 1.600 dollari di buy in e da ben 3 milioni di dollari in prize pool (in tutto 2.013 entries).

Alla fine ad aggiudicarsi la contesa è stato Eddy Konarske che si è assicurato, tra taglie e moneta, oltre 220.000 dollari. Il giocatore di Englewood, dello stato del New Jersey, ha deciso di fare un deal con l’altro finalista Rambo Halpern che gli ha lasciato il titolo di campione ma si è così guadagnato ben 200.000 dollari di vincita.

Niente accordo invece per Laszlo Nagy, eliminato in terza posizione con quasi 120.000 dollari di premio complessivo. Ecco il pay out di tutto il Final Table:

1. Edward Konarske – $222.000

2. Rambo Halpern – $200.000

3. Laszlo Nagy – $119.863

4. Aaron Massey – $90.901

5. Z Stein – $67.327

6. Josh Light – $52.223

7. Dennis Wilke – $41.017

8. David Yokoyama – $32.862

9. Harrison Ashdown – $27.468

