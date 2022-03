EPT Praga: Cortellazzi, da secondo, al Final Table del Main Event. C’è anche Caminita! Segui la diretta streaming su PIW

EPT Praga, il sogno continua… Andrea Cortellazzi e Demetrio Caminita si sono infatti guadagnati l’accesso al Final Table del Main Event (6 left). Eliminato purtroppo in 12esima posizione l’altro azzurro in gioco nel Day5, il buon Andrea Leonardo Romeo.

EPT Praga: uno straordinario Andrea Cortellazzi è secondo nel Main Event con 6 left

Immenso Andrea Cortellazzi! Il 29enne di Sondrio e’ arrivato all’ultimo giorno del Main Event dell’EPT Praga (5,7 milioni di euro in montepremi) da secondo in chips, quando sono rimasti in gioco appena 6 player (1.190 entries le entries totali).

Andrea, che ha chiuso il Day5 con uno stack da 7.930.000 chips (66 Big Blinds), ha ceduto il passo al solo sudcoreano Gab Yong Kim, chipleader con più di 9,5 milioni (80 Big Blinds). Podio monentaneo, con 5.040.000 (42 Big Blinds), pure per il polacco Grzegorz Glowny.

Al Final Table c’è anche Demetrio Caminita, out purtroppo Andrea Leonardo Romeo

Resta in corsa, per il titolo di campione ed il bottino da 1.033.520 euro, anche un super Demetrio Caminita. Il siciliano ha terminato la giornata al quarto posto, con 4.720.000 chips (39 Big Blinds), davanti al greco Symeon Alexandridis, quinto con 4.655.000 (39 Big Blinds), ed al poker pro austriaco Armin Rezaei, sesto ultimo con 3.765.000 (31 Big Blinds).

E’ finito invece il Main Event dell’altro siciliano, il buon Andrea Leonardo Romeo, che si è ritrovato fuori dai giochi, durante il 27esimo livello di gioco, per mano di Alexandridis: K-J Vs A-9 con board 2-4-3-Q-2. Il catanese si è comunque portato a casa il suo miglior risultato di sempre ed un premio di consolazione da 57.080 euro:

“Purtroppo out in 12 esima posizione. Sapevo che in questa fase del torneo bisognava chiedere aiuto alla sorte, cosa che puntualmente non è arrivata. Ma questo non mi sorprende… detto ciò, resta la consapevolezza di aver partecipato al torneo più importante, prestigioso, ricco e difficile d’Europa e aver lottato e combattuto, a pari livello, con alcuni dei più forti al mondo. La cosa che mi ha più sorpreso è il sostegno che ho ricevuto in questi giorni da parte di tantissime persone e questo, oltre ad essere bello, mi ha pure sorpreso. Da Praga è tutto, passo e chiudo. Ps, ora vado a piangere in hotel.”

Questo, nel dettaglio, il seat redraw ed il chipcount ufficiale del Final Table con 6 left:

1 – Gab Yong Kim – 9.565.000 (80 Big Blinds)

2 – Andrea Cortellazzi – 7.930.000 (66 Big Blinds)

3 – Armin Rezaei – 3.765.000 (31 Big Blinds)

4 – Symeon Alexandridis – 4.655.000 (39 Big Blinds)

5 – Demetrio Caminita – 4.720.000 (39 Big Blinds)

6 – Grzegorz Glowny – 5.040.000 (42 Big Blinds)

Ecco invece il pay out:

1. €1.033.520

2. €608.890

3. €428.250

4. €320.900

5. €245.870

6. €181.800

EPT Praga, segui la diretta streaming del Main Event su PIW

Sarà possibile seguire in diretta streaming anche l’ultimo atto del Main Event dell’European Poker Tour di Praga. Per farlo ti basterà cliccare nel riquadro sotto:

