EPT Praga, il €10.300 High Roller va a Robert Cowen. Andrea Ricci chiude 14esimo

E’ andato in archivio, purtroppo con poche gioie, anche l’ultimo evento dell’EPT Praga. Il nostro Andrea Ricci, infatti, non è riuscito ad andare oltre il 14esimo posto nel €10.300 High Roller che è stato contrassegnato dal trionfo con deal del gallese Robert Cowen.

EPT Praga: Robert Cowen vince l’High Roller, runner up Andriy Lyubovetsky

Alla fine l’High Roller da 10.300 euro di buy in (271 entries totali per oltre 2,6 milioni di euro in montepremi), dell’European Poker Tour che si è giocato Praga, l’ha vinto Robert Cowen. Il poker pro britannico, di Swansea nel Galles, si è imposto dopo aver siglato un deal per ICM, lasciando un plus da 50.000 euro al vincitore, con l’ucraino, chipleader del Day2, Andriy Lyubovetsky.

Cowen si è così portato a casa, una volta superato il rivale in heads up, ben 475.410 euro di bottino. Lyubovetsky si è invece dovuto accontentare, si fa per dire, di 402.170 euro.

Questa l’utima mano: con bui 50.000/100.000 ed ante da 100.000, il gallese apre per 300.000 chips da bottone, con K-9 di picche, e l’ucraino opta per una three-bet da 1 milione, con J-Q di cuori, dal big blind. A questo punto Cowen manda i resti e Lyubovetskiy, dopo aver pensato un bel po’, decide di chiamare il rivale giocandosi il torneo. Un board praticamente nullo, con 8-6-A-2-10, manda alle stelle Cowen che diventa campione.

Terzo, senza deal, Conor Beresford. Andrea Ricci chiude 14esimo per 36.280 euro

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure l’altro inglese Conor Beresford, terzo per 256.300 euro, mentre si è fermato sul più bello il portoghese Ricardo Caridade, quarto classificato per poco più di 200.000 euro. Final table anche per il fuoriclasse spagnolo Adrian Mateos, il campionissimo canadese Mike Watson, il tedesco Christopher Puetz ed il norvegese Kayhan Roshanfekr.

Ed il nostro Andrea Ricci? Purtroppo l’azzurro non è riuscito ad andare oltre la 14esima posizione per un premio comunque buono da 36.280 euro.

Andrea ha dovuto alzare bandiera bianca, durante il 23esimo livello di gioco, dopo aver perso 2 mani importanti prima contro Cowen e poi, quella decisiva, contro lo scozzese Niall Farrell, poi uscito nono per quasi 55.000 euro.

EPT Praga: Final Table Pay Out €10.300 High Roller

1. Robert Cowen – €475.410*

2. Andriy Lyubovetsky – €402.170*

3. Conor Beresford – €256.300

4. Ricardo Caridade – €206.880

5. Adrian Mateos – €162.190

6. Mike Watson – €122.760

7. Christopher Puetz – €90.160

8. Kayhan Roshanfekr – €66.240

*Deal per ICM (al vincitore un plus di 50.000 euro)

