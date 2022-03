Andrea Cortellazzi dopo l’exploit nel Main Event dell’EPT: “Andate avanti, non permettete a nessuno di ostacolare i vostri sogni!”

Prime parole per Andrea Cortellazzi dopo lo splendido secondo posto, con deal, centrato al Main Event dell’EPT. Il player della Valtellina ha voluto raccontare tutte le emozioni vissute a Praga e non solo…

Main Event EPT, Andrea Cortellazzi: “Un tavolo finale che desideravo da anni…”

Tempo di bilanci, e di riflessioni, per Andrea ‘assodicorte’ Cortellazzi. Il runner up del Main Event EPT di Praga ha raccontato tutte le sue sensazioni in un lungo post pubblicato su Facebook.

Andrea ha voluto analizzare il percorso che lo ha portato a giocarsi uno dei tornei di poker più importanti al mondo:

“Non è facile riuscire a descrivere con parole le emozioni ma ci voglio provare. Il tavolo finale è stato seguito da un sacco di persone, che mai mi sarei aspettato e che non conoscevano minimamente questa disciplina, ed ancora non mi capacito del traguardo che ho raggiunto!

Certo, un tavolo finale che desideravo da anni, ma la verità è che quando ho iniziato a giocare il mio sogno era di riuscire a giocare un EPT o un MAIN WSOP.

Questo, che io personalmente definisco un sport a tutti gli effetti, mi ha permesso di viaggiare, aprire la mente, conoscere nuove culture, confrontarmi con i migliori e prendere spunto chiedendo dei consigli. Il mondo del poker mi ha conosciuto la prima volta nel Giugno del 2014, ero un ragazzo davvero timido e mi ero qualificato tramite un satellite ad un WPT, al Casinò di Campione.

L’emozione era unica, al Day2 avevo sulla mia sinistra un player molto forte e aggressivo, Carlo Savinelli, e con un HERO CALL sono riuscito ad eliminare un fortissimo giocatore. Quel torneo l’ho chiuso in 13esima posizione ad un passo dal tavolo finale. A distanza di un mese, e dopo le molte critiche ricevute, sono riuscito a centrare il mio primo Final Table all’IPO di Campione.

Un grande amico poi mi spinse a presentarmi al primo Europeo del poker a Barcellona dove al Day1 sono riuscito a chiudere con lo stack più alto degli italiani e dopo, nonostante la tanta emozione e la poca esperienza, sono riuscito ad andare a premio.

L’EPT è il torneo più prestigioso d’Europa, un evento lungo 6 giorni con circa 10 ore di gioco tutti i giorni. Un torneo dove devi spingere il tuo corpo e la tua mente oltre i limiti. L’adrenalina ti tiene sveglio e ti chiude lo stomaco. Ma stavolta a Praga, a differenza del passato, ho saputo gestire al meglio la tensione. Certo, come in tutte le cose della vita, non è bastata solo la bravura ma è servito anche un pizzico di fortuna.”

L’errore da non fare: “Cambiare lo stile di vita”

Andrea ha parlato anche del dopo Praga e di come un risultato del genere può cambierà la vità, anche se l’intento è proprio quello di rimanere ben saldo con i piedi per terra:

“Dal mio punto di vista l’errore più grosso che un giocatore può commettere, dopo una bella vincita, è cambiare radicalmente il proprio stile di vita. Personalmente continuerò a lavorare ed a fare tutte le cose che facevo prima. Vorrei investire in qualcosa di concreto per il mio futuro e sicuramente mi toglierò qualche piccolo sfizio”.

Infine, il runner up del Main Event dell’European Poker Tour di Praga, ha voluto dare un suggerimento a tutti quelli che si ritrovano ad affrontare spesso i giudizi frettolosi, e cattivi, di chi non desidera alto che demolire:

“Il mio consiglio è di andare sempre avanti, fregandosene delle critiche. Rubo una frase da un amica, che considero speciale: ‘Non ci è concesso lasciare il mondo così come è’.

Se sono arrivato a questo traguardo, forse è stato grazie anche a tutte le persone che mi hanno criticato, me ne sono fregato e sono andato avanti per la mia strada. Circondatevi di persone positive, ma sopratutto non permettete a nessuno di ostacolare i vostri sogni.

Chiudo dicendo che il meglio deve ancora venire, perché ho attraversato tanti momenti bui, ma questi sono stati la mia forza. Auguro a tutte le persone che mi vogliono bene di realizzare quello che desiderate.”

