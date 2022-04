Poker live, anello sfiorato per il nostro Alfredo Siciliano nel Monsterstack del WSOP Circuit di Rozvadov. E’ andato invece di nuovo a segno, in quel di Cipro, lo scatenatissimo Phil Ivey.

Poker live, WSOP Circuit Rozvadov: Siciliano si ferma sul più bello, il Monsterstack lo vince ‘PEPA G.’

Ma partiamo dal Monsterstack (550 euro di buy in e 500.000 euro in prize pool), del WSOP Circuit che si sta giocando nella poker room del King’s Casino e Resort di Rozvadov, dove l’azzurro Alfredo Siciliano non è purtroppo riuscito nell’impresa di portare a casa il mitico anello.

Alfredo, che ha comunque centrato un in the money da 15.950 euro, si è purtroppo perso al Final Table quando erano rimasti in 6 a contendersi il titolo ed i quasi 80.000 euro del primo premio. Alla fine l’intero bottino lo ha portato a casa il player ceco ‘PEPA G.’ dopo aver sconfitto in heads up il bosniaco Dzelo Marinze, secondo per 48.500 euro.

Sul podio è salito pure il tedesco Aleksandar Batovac, terzo per 34.600 euro, mentre ha chiuso in 17esima posizione, per 3.515 euro, l’altro italiano ‘Nonno1’.

Questo il pay out ufficiale del Final Table:

1. PEPA G. – €78.900

2. DZELO MARINZE – €48.500

3. ALEKSANDAR BATOVAC – €34.600

4. Kobe – €26.300

5. YANNICK ALEXANDRE PABLO JOBIN – €20.900

6. Alfredo Siciliano – €15.950

7. Duplo – €11.540

8. ARIAN MOHAMMAD KASHI – €7.850

9. Lucky7 – €6.200

Ivey detta legge a Cipro, suo anche l’Evento #4 delle Super High Roller Series Europe

E passiamo a Phil Ivey che, dopo aver trionfato appena una settimana fa nell’Evento #3 delle Triton Poker Series ed aver chiuso secondo, qualche giorno dopo, nell’Evento #2 delle Super High Roller Series Europe, si è concesso un clamoroso back to back andando a vincere anche l’Evento #4 sempre delle SHRS Europe.

Una cavalcata trionfale, in quel di Cipro, che gli ha portato in dote una vincita complessiva da quasi 2,3 milioni di dollari.

Stavolta il “Tiger Woods” del poker ha superato in heads up Almedin ‘Ali’ Imsirovic e si è così messo in tasca i 640.000 dollari proposti da un super torneo, il Pot Limit Omaha da 50.000 dollari di buy in (32 entries per 1.600.000 dollari di montepremi), che vedeva ai nastri di partenza quasi tutti i migliori protagonisti della specialità.

Ecco, nel dettaglio, il pay out dell’Evento #4 delle SHRS Europe:

1. Phil Ivey – $640.000

2. Almedin Imsirovic – $416.000

3. Joni Jouhkimainen – $256.000

4. Eelis Pärssinen – $176.000

5. Dylan Weisman – $112.000