Poker live, 19 Aprile 2022 – Steve O’Dwyer è tornato in patria per giocare, e vincere, l’Irish Poker Open di Dublino. E’ andata più che bene anche a Volkan ‘Montana’ Alkan, che a Rozvadov si è imposto nel Main Event del WSOP Circuit.

Poker live 19 Aprile 2022: Steve O’Dwyer on fire all’Irish Poker Open Dublino

Iniziamo dal ritorno in patria, con trionfo, di Steve O’Dwyer. Il fuoriclasse statunitense che è nato in Irlanda, e che in carriera vanta vincite per oltre 30 milioni di dollari, si è fatto rivedere a Dublino per giocare, e alla grandissima, il Main Event, da 1.150 euro di buy in e da quasi 2 milioni di euro in prize pool (2.040 entries), dell’Irish Poker Open.

O’Dwyer ha giocato un torneo praticamente perfetto fino alla fine e si è aggiudicato, dopo aver sconfitto nello scontro decisivo il comunque ottimo Kyle Maguire, i 318.700 euro del bottino.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei 9 finalisti dell’Irish Poker Open 2022 di Dublino:

1. Steve O’Dwyer – €318.700

2. Kyle Maguire – €195.800

3. Rus Mircea – €138.700

4. Garry Spinks – €103.600

5. Daniel Wilson – €81.550

6. Matthew Bushell – €61.600

7. Chris Williams – €46.550

8. Justin Boyle – €36.440

9. Patrick Clarke – €26.630

WSOP Circuit Rozvadov 2022: ad Alkan l’anello più importante

E nella giornata di ieri è arrivato anche l’incredibile exploit di Volkan ‘Montana’ Alkan nel Final Day del Main Event, da 1.700 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in montepremi garantito, del WSOP Circuit di Rozvadov.

Il tedesco pur partendo da ultimo nel count, con il nono stack, ha ribaltato i rivali e si è guadagnato l’heads up, giocato e poi vinto contro il chipleader del Day3 Besnik Lalinovci. ‘Montana’ si è cosi portato a casa, oltre ai 160.500 euro del primo premio, il Ring più importante della manifestazione che si è disputata nella poker room del King’s e Resort Casino.

Lo svizzero si è invece consolato con il secondo posto da poco più di 100.000 euro. Sul podio è salito pure l’israeliano, già campione del Dutch Classics, Tom Cohen. Ecco il pay out del Final Day:

1. Montana – €160.500

2. BESNIK LALINOVCI – €100.900

3. TOM COHEN – €72.300

4. NEDELJKO TODOROVIC – €56.900

5. LUKAS ZASKODNY – €44.700

6. Lisa Müller – €34.900

7. RUSLAN VOLKOV – €26.300

8. LUC THONG TA – €18.300

9. Mogli – €14.500