EPT Montecarlo 2022: valanga azzurra negli ultimi 2 flight del Main Event FPS

EPT Montecarlo 2022, Main Event FPS: 5 gli azzurri nei Top Ten del Day1C, un super Peralta chiude secondo

Partiamo dal terzo flight del Main Event, da 1.100 euro di buy in, delle France Poker Series (FPS). In tutto sono state ben 927 le entries con 139 giocatori unici che sono riusciti a passare indenni il taglio.

Sono andati alla grande, anzi alla grandissima, gli italiani, che in 28 hanno centrato l’obiettivo. Superlativa la prova di Eugenio Peralta che ha chiuso secondo nel count, dietro solo al rumeno Marius Gicovanu (726.000), con 645.000 chips. Sul podio è salito pure Enrico Francesio, terzo con 645.000, mentre si è fermato un gradino prima Fabio Peluso, quarto con 628.000. Nei Top Ten anche Ervin Gjini, sesto con 600.000, e Diego Angeli, settimo con 543.000.

Tra i promossi Di Giacomo, Bendinelli, Speranza e Isaia

Ma sono stati davvero tanti gli italiani che si sono ben comportati nel Day1C. Tra gli altri segnaliamo gli ottimi Claudio Di Giacomo, Giuliano Bendinelli, Antonio Crocetta, Luca Marchetti, Giuseppe Zarbo e Sergio Benso, tutti finiti sopra average.

Un po’ più sotto, ma comunque ancora in piena corsa per un posto al solo, troviamo invece Simone Demasi ed i 2 campionissimi Gianluca Speranza (Foto Copertina) e Alessio Isaia.

Questo il chipcount degli azzurri al termine del Day1C:

Eugenio Peralta – 726.000

Enrico Francesio – 645.000

Fabio Peluso – 628.000

Ervin Gjini – 600.000

Diego Angeli – 543.000

Claudio Di Giacomo – 480.000

Giuliano Bendinelli – 311.000

Antonio Crocetta – 290.000

Luca Marchetti – 230.000

Giuseppe Zarbo – 224.000

Sergio Benso – 210.000

Simone Demasi – 195.000

Giancarlo Imperati – 183.000

Alessandro Miotti – 171.000

Roberto Forestiero – 170.000

Giammarco Vergoni – 164.000

Franco Polidori – 146.000

Gianluca Speranza – 136.000

Giovanni Petroni – 135.000

Fabio Gamba – 135.000

Riccardo Ciccone – 127.000

Alessio Isaia – 121.000

Federico Macori – 114.000

Angelo Castriotta – 101.000

Nicola D’Anselmo – 98.000

Roberto Lessa – 61.000

Marco Monello – 44.000

Mattia Tagliavini – 8.000

EPT Montecarlo 2022, Main Event FPS: Simone il migliore degli italiani nel Day1D

E ieri è andato di scena anche il Day1D, ultimo dei flight, che ha registrato altri 349 buy in pagati per un totale di 1.918 entries (montepremi da oltre 1,8 milioni di euro). Al termine di 19 livelli di gioco soltanto in 52 si sono guadagnati il passaggio al Day2.

Ben 8 gli italiani rimasti in corsa con Alfonso Simone che ha chiuso a ridosso dei più bravi con uno stack da 247.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, il count dei nostri:

Alfonso Simone – 247.000

Massimiliano Cordeschi – 212.000

Massimiliano Rosi – 184.000

Michele Di Lauro – 114.000

Michele Guerrini – 110.000

Andrea De Rosa – 99.000

Edolo Ghirelli – 50.000

Andrea Albonetti – 3.000

Intanto è gia tutto pronto per il Day2 che starterà alle ore 12 di oggi. Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…