EPT Montecarlo 2022, Main Event FPS: composto il Final Table da 6, c’è un super Peluso!

Splendide nuove dal Main Event, da 1.100 euro di buy in e da oltre 1,8 milioni di euro in prize pool (1.918 entries totali), delle France Poker Series (FPS). Il nostro Fabio Peluso è, infatti, riuscito ad approdare al Final Table da 6 player che sta per partire in questi minuti.

L’azzurro, che già il mese scorso si era piazzato quarto nel WPTDeepStacks Amsterdam, ha chiuso il Day3 in terza posizione grazie ad uno stack davvero niente male da 10.625.000 chips.

In testa c’è l’israeliano Jacob Amsellem

Hanno fatto meglio soltanto il brasiliano Lucas Scafini, secondo con 15.450.000, e l’israeliano Jacob Amsellem, al momento primo con 21.500.000 chips. Restano invece dietro Fabio, gli altri 3 player qualificati per il Final Table del Main Event FPS: Tibor Nagygyorgy, Florian Guimond e Francois Vincenti.

Questo, nel dettaglio, il count:

1. Jacob Amsellem – 21.500.000 – 106 Big Blind

2. Lucas Scafini – 15.450.000 – 77 Big Blind

3. Fabio Peluso – 10.625.000 – 53 Big Blind

4. Tibor Nagygyorgy – 3.850.000 – 19 Big Blind

5. Florian Guimond – 3.550.000 – 18 Big Blind

6. Francois Vincenti – 2.525.000 – 13 Big Blind

EPT Montecarlo 2022, Main Event FPS: Peralta chiude 12esimo, nei Top 20 anche Forestiero e Crocetta

E’ andata purtroppo male agli altri 14 italiani che erano stati promossi al Day3 del Main Event FPS. Il migliore tra questi è stato Eugenio Peralta che ha chiuso 12esimo per 14.860 euro di premio. Poco prima era finito fuori Roberto Forestiero, 17esimo per 10.810 euro, mentre ha alzato bandiera bianca quando erano rimasti in 20 il buon Antonio Crocetta, andato in the money per 9.450 euro.

Ecco il pay out ufficiale degli azzurri eliminati durante il Day3:

12. Eugenio Peralta – €14.860

17. Roberto Forestiero – €10.810

20. Antonio Crocetta – €9.450

21. Alessandro Adinolfo – €8.250

23. Luca Marchetti – €8.250

30. Giulio Astarita – €6.280

31. Alfonso Simone – €6.280

36. Giuseppe Zarbo – €5.490

39. Angelo Castriota – €5.490

46. Michele Guerrini – €4790

48. Diego Angeli – €4.790

52. Andrea Rocci – €4.790

58. Giacomo Lepre – €4.200

62. Nicola D’Anselmo – €4.200

