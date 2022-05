WSOP 2022, i tornei da non “perdere”

WSOP 2022 – Martedì 31 Maggio partiranno le World Series of Poker di Las Vegas. Ma quali saranno gli eventi da non perdere? Ecco i 5 tornei assolutamente da non mancare…

WSOP 2022: Giovedì 2 Giugno starta l’evento Housewarming da 5 milioni di dollari

Iniziamo da una delle novità di questa 53esima edizione delle World Series of Poker, il No Limit Hold’em Housewarming da appena 500 dollari di buy in e da ben 5 milioni di dollari in prize pool garantito.

L’Evento #5, che prenderà il via Giovedì 2 Giugno e che prevederà 4 flight, sarà infatti il top per gli amatori del poker sportivo.

WSOP 2022: da segnare in rosso anche MILLIONAIRE MAKER, COLOSSUS e il nuovo Million Dollar Bounty

E consigliano a tutti di non “perdere” anche il MILLIONAIRE MAKER (Evento #37), il COLOSSUS (Evento #51) ed il nuovissimo Million Dollar Bounty (Evento #68).

Il MILLIONAIRE MAKER, che da tempo è in pianta stabile nel programma delle World Series of Poker di Las Vegas, avrà anche quest’anno un buy in da 1.500 dollari ed un montepremi da almeno 1 milione di dollari. Lo start è fissato per Venerdì 17 Giugno con il torneo che andrà avanti per 5 giorni.

Per quanto riguarda il COLOSSUS, che probabilmente sarà tra gli eventi più giocati, servirà pagare un ticket d’ingresso di 400 euro e scegliere poi se sederdi ai tavoli il 24 o il 25 Giugno, per uno dei 2 flight in programma.

L’appuntamento con il Million Dollar Bounty sarà invece per Sabato 2 Luglio, giorno del primo Day1 (in tutto saranno 4). In questo caso per inscriversi bisognerà sborsare 1.000 dollari con l’intento di far fuori il rivale giusto ed incassare così la taglia “random” da ben 1 milione di dollari.

Infine, il Main Event per entrare nella storia del poker

Chiudiamo con il torneo dei sogni, il Main Event che purtroppo non sarà accessibile proprio a tutti, visto il buy in da 10.000 dollari.

Chi potrà permetterselo avrà la possibilità di scegliere tra 4 flight, schedulati dal 3 al 6 Luglio, con l’obiettivo di arrivare a Sabato 16 Luglio, giorno della proclamazione del vincitore e, quindi, del nuovo campione del mondo.

Clicca qui per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022. Per tutte le news e gli aggiornamenti restate invece sintonizzati con la nostra home…