WSOP 2022 Live – Si ferma ancora una volta sul più bello Dario Sammartino. L’azzurro è stato appena eliminato, in ottava posizione, dal No Limit Hold’em High Roller 8-Handed da 50.000 dollari di buy in.

WSOP 2022 Live: Dario Sammartino è out, restano in 7 nell’Evento #12

Niente braccialetto per il nostro Dario Sammartino (Foto Copertina), che centra comunque l’ennesimo ottimo piazzamento in questo inizio di World Series of Poker di Las Vegas. Stavolta il fuoriclasse napoletano ha dovuto dire addio ai sogni di gloria quando erano rimasti in 8 a contendersi la vittoria nell’Evento #12, il torneo High Roller No Limit Hold’em 8-Handed da 50.000 dollari di buy in e da 4.069.375 dollari di montepremi (85 entries).

Dario si è ritrovato purtroppo fuori dai giochi, durante la fase più “calda” del Day2. Ecco la mano dell’elimimazione: Livello 19 – Bui 75.000/150.000 – Ante 150.0000. Dario rilancia per 700.000 da under the gun con A-2, lasciandosi dietro solo 50.000 chips, e David Peters (Foto) decide di chiamare da hijack con A-J. Al flop scendono 8-7-3 ed il campano mette i resti sul pot con l’americano che annuncia il call. Turn e river (5 e 8), praticamente nulli, non cambiano la storia e il nostro Sammartino saluta i rivali con un premio da poco più di 150.000 dollari.

In testa c’è Schutten, Peters è quinto

Al momento, quando si è appena entrati nel 20esimo livello di gioco, comanda Brek Schutten. Il poker pro che risiede nello Stato del Michigan precede, grazie ad uno stack da quasi 8 milioni di chips, il thailandese Punnat Punsri, secondo con 6.125.000, e l’altro americano Jake Schindler, terzo con 5.700.000. Peters è invece quinto con 2.750.000.

Questo il count aggiornato dei 7 left:

1. Brek Schutten – 7.800.000

2. Punnat Punsri – 6.125.000

3. Jake Schindler – 5.700.000

4. Shannon Shorr – 2.900.000

5. David Peters – 2.750.000

6. Michael Rocco – 2.600.000

7. Andrew Lichtenberger – 2.475.000

WSOP 2022: Henry Acain vince l’Evento #5

Ed intanto è stato assegnato un altro braccialetto delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, quello messo in palio nell’affollatissimo The Housewarming No Limit Hold’em (Evento #5) da 500 euro di buy in (20.080 entries per un prize pool da 8.433.600 dollari).

Alla fine il gioiello e gli oltre 700.000 dollari del bottino sono andati ad uno scatenato Henry Acain (Foto). L’americano ha avuto la meglio sui connazionali Jared Kingery, runner up per 433.255 dollari, e Christian Taylor, terzo classificato per 326.965 dollari.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Henry Acain – $701.215

2. Jared Kingery – $433.255

3. Christian Taylor – $326.965

4. Orez Mokedi – $248.340

5. Jen-Yue Chiang – $189.850

6. Darnell White – $146.080

7. Jordan Hufty – $113.145

8. Erik Carvalho – $88.214

9. Isidro Martinez – $69.235

10. Yavine Brewer – $54.705

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.