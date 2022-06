WSOP 2022 – Dario Sammartino ancora protagonista. L’azzurro si è ben comportato anche nel Day1 dell’Evento #12, il No Limit Hold’em High Roller 8-Handed da 50.000 dollari di buy in, dove ha chiuso quarto nel count con 23 left.

WSOP 2022: super Sammartino nel Day1 del $50.000 High Roller

Continua l’assalto al braccialetto delle World Series of Poker per il nostro Dario Sammartino. Il fuoriclasse campano, dopo 2 straordinari podi, si è, infatti, ripresentato in formissima anche nel Day1 del torneo High Roller No Limit Hold’em 8-Handed da 50.000 dollari di buy in (Evento #12).

Dario ha giocato come al solito un poker da urlo e si è così guadagnato, insieme ad altri 22 campionissimi (in tutto sono state 85 le entries per un montepremi totale da poco più di 4 milioni di dollari), l’accesso al Day2 che aprirà poi le porte al Final Table.

Ecco, nel dettaglio, i “superstiti” del Day1:

1. Dan Smith – 2.035.000

2. Michael Rocco – 1.990.000

3. David Peters – 1.910.000

4. Dario Sammartino – 1.890.000

5. Mikita Badziakouski – 1.780.000

6. Chance Kornuth – 1.545.000

7. Chris Hunichen – 1.400.000

8. Andrew Lichtenberger – 1.200.000

9. Erik Seidel – 1.200.000

10. Brekstyn Schutten – 1.190.000

11. Shannon Shorr – 1.100.000

12. Marius Gierse – 945.000

13. Elio Fox – 920.000

14. Punnat Punsri – 875.000

15. Dan Shak – 870.000

16. Laszlo Bujtas – 810.000

17. Justin Bonomo – 685.000

18. Mike Lang – 685.000

19. Cary Katz – 590.000

20. Dylan Linde – 565.000

21. Eelis Parssinen – 545.000

22. Christoph Vogelsang – 505.000

23. David Stamm – 175.000

Filippi, Eveslage e Livingston vincono gli Eventi #7, #8 e #9

Intanto sono stati assegnati altri 3 braccialetti, quelli messi in palio negli Eventi #7, #8 e #9.

Nel primo dei 3 tornei, l’Omaha Hi-Lo 8 or Better da 1.500 dollari di buy in e da 1.449.810 dollari di montepremi (1.086 le entries), l’ha spuntata il buon Amnon Filippi. L’americano ha superato in volata i connazionali Matt Vengrin e Paul Zappulla e si è così portato a casa i 252.718 dollari del bottino.

Gli altri 2, l’High Roller No Limit Hold’em 8-Handed da 25.000 dollari (251 entries per quasi 6 milioni di dollari in prize pool) ed il Seven Card Stud da 1.500 dollari (329 entries per 439.215 dollari di montepremi), sono rispettivamente andati a Chad Eveslage, che ha incassato ben 1.415.610 dollari, e Alex Livingston, vincitore di 103.282 dollari.

WSOP 2022, i risultati dei Final Table

Evento #7: $1.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better

1. Amnon Filippi – $252.718

2. Matt Vengrin – $156.198

3. Paul Zappulla – $111.501

4. Murilo Figueredo – $80.671

5. Matt Glantz – $59.166

6. David Funkhouser – $43.997

7. Rami Boukai – $33.178

8. Mel Judah – $25.377

Evento 8: $25.000 High Roller

1. Chad Eveslage – $1.415.610

2. Jake Schindler – $874.915

3. Josh Arieh – $616.047

4. Chris Brewer – $442.213

5. Brek Schutten – $323.730

6. Koray Aldemir – $241.791

7. Antonio Lievano – $184.324

8. Ognyan Dimov – $143.480

Evento #9: $1.500 Seven Card Stud

1. Alex Livingston – $103.282

2. Daniel Weinman – $63.835

3. Thomas Taylor – $44.112

4. Hojeong Lee – $31.083

5. Kenny Hsiung – $22.344

6. John Racener – $16.391

7. Brad Rubin – $12.276

8. John Evans- $9.391

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.