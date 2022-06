WSOP 2022 – Poca fortuna per il nostro Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit, impegnato nel Final Day dell’Evento #14. L’azzurro è purtroppo uscito, in 13esima posizione, dopo aver perso al river contro Joe Cada.

WSOP 2022, Evento #14: Mustacchione 13esimo per “colpa” di Cada

Niente da fare per il nostro Mustapha Kanit nel Final Day dell’Evento #14, il 6-Handed No Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in e da 3.193.320 dollari in prize pool (2.392 entries).

Musta si è ritrovato infatti out in 13esima posizione, per 27.858 dollari di premio, dopo aver perso un colpo davvero poco fortunato contro lo statunitense Joe Cada.

Ecco la mano: durante il 28esimo livello di gioco, con Bui 50.000/100.000 e Ante da 100.000, l’azzurro rilanca da small blind, per 750.000 chips, con A-K. Cada, da big blind, decide di metterle tutte con A-8 suited e il Mustacchione nazionale chiama instant per oltre 3 milioni di chips. Un board “terrificante” con 6-6-7-J e 8 sancisce l’eliminazione del nostro campione.

Il braccialetto del $1.500 6-Handed va a Leo Soma

Alla fine però ha pagato pegno anche Cada, eliminato a sua volta in settima posizione, per 61.098 dollari, da Leo Soma. Al poker pro dello Stato del Michigan non sono bastati i due Kapponi, scoppiati da A-K del francese che ha trovato subito un Asso al flop.

E proprio Soma ha poi navigato a vele spiegate verso il braccialetto, vinto, insieme ai 456.889 dollari del bottino, ai danni dell’altro player statunitense Thomas Schultz, runner up per 282.358 dollari. Sul podio è finito anche l’argentino Maximiliano Gallardo, terzo per 203.451 dollari, mentre si è fermato un gradino più sotto Daniel Wellborn, quarto per 148.171 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dei 16 player in corsa nel Final Day dell’Event #14 ($1.500 6-Handed No Limit Hold’em):

1. Leo Soma – $456.889

2. Thomas Schultz – $282.358

3. Maximiliano Gallardo – $203.451

4. Daniel Wellborn – $148.171

5. Derek Sudell – $109.083

6. Ivan Zhechev – $81.188

7. Joe Cada – $61.098

8. Ryan Jones – $46.496

9. Leonard August – $46.496

10. Javier Garcirreynaldos – $35.785

11. Ronit Chamani – $35.785

12. Corey Dodd – $27.858

13. Mustapha Kanit – $27.858

14. Tianyi Mu – $27.858

15. Yan Shing Tsang – $27.858

16. Shawn Daniels – $27.858

Per gli aggiornamenti su tutti gli altri Eventi restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.