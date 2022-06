WSOP 2022 Live: D’Alterio al Day2 del $3.000 6-Handed, Melara passa nel $1.500 H.O.R.S.E.

WSOP 2022 Live – C’è anche Luigi D’Alterio tra i 55 player passati al Day2 del $3.000 No Limit Hold’em 6-Handed. Bene anche Maurizio Melara, promosso nel $1.500 H.O.R.S.E..

WSOP 2022 Live: in 55 al Day2 del $3.000 6-Handed, c’è il nostro D’Alterio

Partiamo dal Day1 dell’Evento #33, il 6-Handed No Limit Hold’em da 3.000 dollari di buy in (1.348 le entries per un montepremi totale da quasi 3,6 milioni di dollari), che ha registrato l’ottima prova di Luigi D’Alterio.

L’azzurro ha chiuso, infatti, 36esimo nel count, con 55 left, grazie ad uno stack da 625.000 chips. Un bel bottino che gli permetterà di giocarsela, e alla grande, in un Day2 che potrebbe regalargli la gioia più grande per un poker pro, il braccialetto delle WSOP.

Niente da fare invece per Mustapha Kanit, Dario Sammartino e Luigi Curcio, tutti purtroppo eliminati durante i 21 livelli di gioco. E’ finito out anche il palermitano Piero Alioto (164esimo), che si è però consolato con un piazzamento in the money da 5.264 euro

Questi, nel dettaglio, i Top Ten del Day1:

1. Nino Ullman – 2.565.000

2. Rayan Chamas – 2.500.000

3. Vanessa Kade – 2.290.000

4. Matthew Wantman – 2.170.000

5. Abbas Heidari – 2.145.000

6. Viliyan Petleshkov – 2.085.000

7. Dylan Linde – 1.910.000

8. Taylor Paur – 1.660.000

9. Joseph Antar – 1.650.000

10. Alexandre Moreau – 1.540.000

Bene Maurizio Melara, promosso al Day2 del $1.500 H.O.R.S.E.

Ed in questi minuti è andato sui libri pure il Day1 dell’Evento #32, l’H.O.R.S.E. da 1.500 dollari di buy in (773 entries per un prize pool da 1.031.955 dollari), delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Anche qui è passato un italiano, il calabrese Maurizio Melara, che ha chiuso 131esimo con 70.500 chips. Obiettivo mancato invece per il “Pirata Italiano” Max Pescatori, bustato in 267esima posizione con 249 player che, a fine giornata, si sono guadagnati la promozione al Day2.

I Top Ten:

1. Tamon Nakamura – 311.000

2. Max Kruse – 224.000

3. Nathaniel Parenti – 206.500

4. John Fahmy – 203.500

5. Natascha Stamm – 202.000

6. Robert Kearse – 196.500

7. Dzmitry Urbanovich – 189.000

8. Eric Rodawig – 180.500

9. Shirley Rosario – 172.000

10. Daniel Plonsker – 171.000

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con PokerItaliaWeb.