WSOP 2022: Simhai firma lo Shoutout, braccialetti anche a Cohen e Cowen

WSOP 2022 – Assegnati altri 3 braccialetti dei Campionati del Mondo di Poker Sportivo che si stanno giocando nella splendida città di Las Vegas.

WSOP 2022, lo Shoutout va a Michael Simhai

Alla fine l’ha vinto Michael Simhai lo SHOOTOUT No Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in e da 1.335.000 dollari in prize pool (1.000 entries).

L’americano, di Beverly Hills, si è aggiudicato il suo primo braccialetto delle World Series of Poker, e gli oltre 240.000 dollari del bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i suoi connazionali David Dowdy, Anant Patel, Ravi Raghavan, Timothy McDermott, Roongsak Griffith, Austin Peck, David Yonnotti, Kevin Song e Derek Sudell.

Questo il pay out ufficiale del Final Table dell’Evento #27:

1. Michael Simhai – $240.480

2. David Dowdy – $148.618

3. Anant Patel – $111.226

4. Ravi Raghavan – $84.047

5. Timothy McDermott – $64.129

6. Roongsak Griffith – $49.414

7. Austin Peck – $38.455

8. David Yonnotti – $30.227

9. Kevin Song – $24.001

10. Derek Sudell – $19.253

WSOP 2022: Jonathan Cohen shotta il $10.000 Limit Hold’em Championship

E’ andato invece a Jonathan Cohen il braccialetto messo in palio nell’Evento #26, il Limit Hold’em Championship da 10.000 dollari di buy in e da 857.900 dollari di montepremi totale (92 entries).

Il player che risiede a Campbell, nello stato della California, si è portato a casa il mitico gioiello delle WSOP, oltre al titolo di Campione del Mondo ed ai 245.678 dollari del primo premio, dopo aver battuto in heads up il rivale del Wisconsin Kyle Dilschneider. Sul podio è salito pure l’altro statunitense Matthew Schreiber.

Ecco, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo ed il pay out del Final Table:

1. Jonathan Cohen – $245.678

2. Kyle Dilschneider – $151.842

3. Matthew Schreiber – $107.978

4. Matthew Gonzales – $78.435

5. Joey Couden – $58.226

6. Chad Eveslage – $44.194

7. Matt Woodward – $34.314

8. Amir Shayesteh – $27.269

9. David Litt – $22.192

Robert Cowen di nuovo “on fire”, suo il $50.000 PL Omaha High Roller

Ed in nottata è arrivato anche il trionfo dello specialista Robert Cowen nell’avvincente Pot Limit Omaha High Roller (Evento #28) da 50.000 dollari di buy in (106 entries per oltre 5 milioni di dollari in prize pool).

Il gallese ha piazzato la sua seconda zampata alle WSOP, dopo quella del 2021 arrivata sempre in un torneo Pot Limit Omaha (Evento #80), ed ha così messo le mani, oltre che sul braccialetto, sui quasi 1,4 milioni di dollari del bottino.

In questo caso l’ultimo a mollare è stato Dash Dudley, runner up per 861.442 dollari, mentre si è arreso una volta salito sul terzo gradino del podio il noto poker pro Ben Lamb, andato comunque in the money per 622.861 dollari.

Questo il risultato ufficiale del Final Table da 8:

1. Robert Cowen – $1.393.816

2. Dash Dudley – $861.442

3. Ben Lamb – $622.861

4. Veselin Karakitukov – $458.016

5. Jared Bleznick – $342.626

6. Jason Mercier – $260.819

7. Aaron Katz – $202.103

8. Scott Seiver – $159.464

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con PokerItaliaWeb.