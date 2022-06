WSOP 2022 Live: Sammartino avanza nel Mixed Big Bet, Sorrentino vola nel $1.500 Freezeout

WSOP 2022 Live – Aggiornamento sugli italiani impegnati alle World Series of Poker di Las Vegas. Un ottimo Dario Sammartino ha passato, e bene, il primo taglio del $2.500 Mixed Big Bet Event. Alla grande Raffaele Sorrentino, che ha chiuso 3° nel Day1 del $1.500 Freezeout.

WSOP 2022 Live: Sammartino, con Ivey, Zinno e Negreanu, al Day2 del Mixed Big Bet Event

Partiamo dal sempre più “hot” Dario Sammartino. Il fuoriclasse napoletano, che alle World Series of Poker 2022 di Las Vegas ha già centrato 2 podi e un ottavo posto, è riuscito a guadagnarsi il Day2 nell’Evento #35, il Mixed Big Bet Event da 2.500 dollari di buy in (281 entries per 625.225 dollari in prize pool).

Dario ha chiuso la giornata in 16esima posizione con un stack da 160.800 chips. Con lui sono passati anche tanti campionissimi del poker live, tra gli altri si sono guadagnati il pass anche Robert Mizrachi (101.400), Mike Watson (61.600), Phil Ivey (51.300), Paul Volpe (46.100), Anthony Zinno (30.600), David ‘ODB’ Baker (28.600) e Danielino Negreanu (23.600).

Questi i più bravi del Day1:

1. Richard Ashby – 387.100

2. DID NOT REPORT 2 – 273.000

3. Steve Friedlander – 204.200

4. Bariscan Betil – 199.300

5. Sterling Savill – 195.900

6. Brian Rast – 193.900

7. Keith Lehr – 191.400

8. Andrew Robl – 184.000

9. Daniel Mayoh – 180.500

10. David Prociak – 171.700

Super Raffaele Sorrentino nel Day1 del $1.500 Freezeout

Ed è andato alla grande Raffaele ‘raffibiza’ Sorrentino, impegnato nel Day1 del Freezeout No Limit Holdem da 1.500 dollari di buy in e da oltre 2,4 milioni di dollari in prize pool (Evento #34).

Raffaele si è, infatti, piazzato terzo a fine giornata, con 788.000 chips, dietro soltanto a Keith Kordowski, secondo con 812.000, e Gregor Sverko, al momento leader con 1.046.000.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten:

1. Gregor Sverko – 1.046.000

2. Keith Kordowski – 812.000

3. Raffaele Sorrentino – 788.000

4. Jason Hickey – 752.000

5. Michel Leibgorin – 679.000

6. Kevin Schulz – 666.000

7. Euan Mcnicholas – 626.000

8. Jonas Wexler – 621.000

9. Christopher Maguire – 607.000

10. Athanasios Polychronopoulos – 588.000

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con PokerItaliaWeb. Clicca qui per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.