Triton Poker Series, Cipro – Si è fermato proprio sul più bello Wiktor ‘limitless’ Malinowski. Il Main l’ha vinto Punnat Punsri dopo aver battuto in heads up Wayne Heung. Intanto si sta già giocando il Day2 dell’Evento #10, segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PIW.

Triton Poker Series, Main Event: ‘limitless’ chiude 3°, i $2,6 milioni del Main li vince Punsri

Niente da fare per il chipleader di inizio Final Day Wiktor ‘limitless’ Malinowski. Il talento polacco si è ritrovato out nel momento clou, quando si era 3 left, al termine di un flip perso contro il thailandese Punnat Punsri: A-K Vs 10-10 con board nullo.

E una volta fatto fuori ‘limitless’, Punsri ha avuto la strada spianata verso il successo ed i 2,6 milioni di dollari del bottino. Il runner up infatti, il player di Hong Kong Wayne Heung, era rimasto con appena 7 big blinds e non ha opposto praticamente resistenza.

Ha chiuso invece quarto il danese Henrik Hecklen, che ha preceduto nel pay out l’americano Jason Koon ed il francese Gregoire Auzoux.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Main Event da 100.000 dollari di buy in (99 entries totali per 9,9 milioni di dollari di prize pool):

1 – Punnat Punsri, Thailand – $2,600,000

2 – Wayne Heung, Hong Kong – $1,825,000

3 – Wiktor Malinowski, Poland – $1,210,000

4 – Henrik Hecklen, Denmark – $946,000

5 – Jason Koon, USA – $762,000

6 – Gregoire Auzoux, France – $595,000

7 – Artur Martirosian, Russia – $470,000

8 – Artem Vezhenkov, Russia – $366,000

9 – Horace Wei, Hong Kong – $280,000

10 – Seth Davies, USA – $225,000

11 – Paul Phua, Malaysia – $225,000

12 – Laszlo Bujtas, Hungary – $198,000

13 – Isaac Haxton, USA – $198,000

