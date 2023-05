ISOP 2023 risultati weekend. Andiamo a vedere come è andato il fine settimana al Perla di Nova Gorica dove sono entrati nel vivo i Campionati Italiani ISOP col Main Event ma non solo (in foto by ISOP, Alessio Liscia, campione Hercules). 4 italiani in corsa anche al Main Event Sharkbay dal King’s Casinò di Rozvadov.

ISOP 2023 risultati weekend: final table del Main Event

Siamo arrivati all’atto conclusivo del €990 Main Event Campionati Italiani ISOP 2023, e che tavolo finale! Si gioca per il titolo di campione italiano e per una prima moneta da €45.000 oltre all’invito anche per i prossimi campionati italiani ISOP 2024. Nella giornata di domenica in 27 hanno ripreso la corsa, non ancora a premio visti i 23 ITM, con un premio minimo di 2.400 euro.

Con l’uscita di Massimiliano Palmieri in 9° posizione la giornata si completa, e si forma il final TV table che si giocherà oggi, e che riprenderà con Salvatore Saracino al comando con quasi 2 milioni in chips, e che stacca Attilio Gatta, 2° con 1.2 milioni.

Da segnalare ovviamente la presenza di Alessio Isaia. Il Fabbro è il giocatore più noto e vincente a questo finale table e riprenderà con 645K dal 5° posto, ma dietro di lui attenzione anche ad Enrico Mosca e non dimentichiamoci ci Marcello Miniucchi che riprenderà dall’ultimo posto come più short, quindi è chiamato ad una rimonta, ma parliamo comunque di un giocatore d’esperienza sempre temibile. Insomma, ci attende un final table davvero interessante.

CHIPCOUNT FINAL TABLE MAIN EVENT ISOP 2023

1° Salvatore Saracino 1.925.000

2° Attilio Gatta 1.200.000

3° Albano Fedele 860.000

4° Fabrizio Iannini 845.000

5° Alessio Isaia 645.000

6° Enrico Mosca 500.000

7° Giancarlo Imperati 495.000

8° Marcello Miniucchi 370.000

ITM MAIN EVENT ISOP 2023

9° Palmieri Massimiliano €5.100 + ticket Main €990 Campionati Itlaliani

10° Ferrari Andrea €4.100 + ticket Main €990 Campionati Itlaliani

11° Gradic David €4.100

12° Calabrò Antonino €4.100

13° Urpis Alessio €3.400

14° Murgolo Flora Willy €3.400

15° Cuomo Bartolomeo €3.400

16° Doddo Valerio €2.800

17° Drago Bruno €2.800

18° Grossi Giacomo €2.800

19° Zanesi Luca €2.800

20° Gabrovsek Matic €2.400

21° Schiralli Massimo €2.400

22° Voltolina Francesco €2.400

23° Veronese Luca €2.400

ISOP 2023 risultati weekend: gli altri braccialetti

Iniziamo da una giocatrice quasi sempre presente agli eventi italiani al Perla (e non solo), Monica Poggi che si impone su altre 19 giocatrici e porta a casa il braccialetto del Campionato Italiano Ladies oltre a €620 di premio.

CAMPIONATO ITALIANO LADIES

1- Poggi Monica €620

2- Melpignano Annalisa €450

3- Singer Christine €300

4- Perraymond Maria Carla €200

5- Bosi Gloria €130

Siamo molto contenti anche per un utente storico dei primi anni del Forum di PIW, Alessio Liscia, che si impone su un Field di 200 giocatori e vince l’Hercules. Il sardo porta a casa la prima moneta da €3.600 dopo aver superato Luigi Corrado all’head up finale.

HERCULES

1° Alessio Liscia €3.600

2° Luigi Corrado €2.500

3° Mario Picili €1.800

4° Grega Markelj €1.350

5° Giacomo Giorgetti €1.000

6° Alessandro Marano €790

7° Carmelo Vasta €600

8° Simone Famiani €500

9° Luka Susič €430

La domenica è la giornata clou. Oltre al day3 del Main Event, si conclude anche il Campionato Italiano PRO che ha visto 77 entries, e il migliore è stato Manuel Ferrari che si merita anche la prima moneta da €10.000.

CAMPIONATO ITALIANO PRO

1° Ferrari Manuel €10.000

2° Mufic Vedran €7.000

3° Benvenuto Fabrzio €5.150

4° Pedrinelli Valter €3.700

5° Principi Paolo €2.700

6° Salvati Sergio €2.300

7° Peri Paolo €2.000

8° Marchioro Davide €1.800

81 gli iscritti al Campionato Italiano 8-Max KO e qui a spuntarla per €2.850 è Andrea Campi. Il Tournament Of Champions ha visto sfidarsi 10 campioni ISOP e il migliore è stato Michael Toninello che ha vinto ll’heads up contro Federico Privitera. Da fresco campione Hercules ci riprova anche Alessio Liscia che chiude sul gradino basso del podio. Infine il Campionato Italiano Win The Button dove trionfa Alessandro Caminita per €1.666 su un Field da 36 ingressi.

CAMPIONATO ITALIANO 8-MAX KO

1° Campi Andrea €2.850

2° Baruffi Augusto €2.110

3° Ricci Ettore €1.500

4° Mosconi Marcello €1.150

5° Pierluigi Massimo €850

6° Petrovic Marko €650

7° Milesi Gian Fausto €550

8° Gasparotto Manlio €470

9° Moser Dominik €400

CAMPIONATO ITALIANO WIN THE BUTTON

1° Caminita Alessandro €1.666

2° Gambino Andrea €1.202

3° Simeone Luigi €832

4° Cappelli Fabiano €555

5° Pisicchio Gabriele €370

Sharkbay, 4 azzurri in corsa

Intanto al €260 Main Event Sharkbay in corso al King’s Casinò di Rozvadov abbiamo 4 italiani tra i 23 players left che si contenderanno il titolo e la prima moneta da €78.800 + ticket da €10.350 per il prossimo Main Event WSOPE 2023 (ai primi 6 classificati). Il torneo ha richiamato 2.065 entries che hanno permesso di superare il garantito da 500K (510.055 euro per la previsione, spartiti tra i migliori 215 ITM

Il migliore della truppa azzurra è Andrea Capuano che con 4.4 milioni di chips riprenderà la sua corsa dal 8° posto. Poco più indietro troviamo il costantissimo Marco di Persio con 3.1 milioni di gettoni, poi abbiamo Adriano Bianco (2.590.000) mentre il più corto dei nostri è Spartaco Vincenzi con 1.625.000. Il chipleader è il greco Dimitrios Anastasakis che ha imbustato quasi 6.5 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT SHARKBAY

1-Dimitrios Anastasakis Greece 6470000

2-PistolePete Germany 6265000

3-Zakaria Nadmi France 5900000

4-Mephisto Germany 5585000

5-Bugi Switzerland 5155000

6-Michal Kovac Slovakia 4710000

7-Smetana.Ru Germany 4700000

8-Andrea Capuano Italy 4400000

9-Yael Pilo Raz Israel 4055000

10-Johann Josef Glanz Austria 3690000