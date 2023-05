ISOP Main Event 2023. Tutto pronto per l’inizio dell’atteso Main Event ai Campionati Italiani ISOP dove nella giornata di ieri è iniziato anche il day1A dell’Hercules con Gabriele Tassinari. Intanto il nostro Tiberio Redaelli porta a casa l’unico braccialetto di giornata, quello del Campionato Giornalisti.

ISOP Main Event 2023: si inizia oggi. Grandi nomi al via

Venerdì 26 maggio è il giorno del €990 Main Event ISOP al Perla di Nova Gorica. Si inizia con day1A e day1B, ed ovviamente è attesa una grande affluenza al torneo più importante della kermesse.

Saranno presenti grandi nomi del poker italiano, su tutti Dario Minieri ed Alessio Isaia, ma non solo. Noi vi daremo aggiornamenti su questo e gli altri braccialetti che verranno assegnati in questi giorni.

Gabriele Tassinari chipleader al day1A Hercules

Ieri è iniziato anche l’interessante torneo Hercules con un Day1A che ha richiamato 84 giocatori. In 21 sono passati al day2 che si giocherà sabato, e il migliore è Gabriele Tassinari con 230.000 chips.

CHIPCOUNT DAY1A HERCULES

1 – Tassinari Gabriele – 230.000

2 – De Ascanis Maurizio – 173.000

3 – Famiani Simone – 168.000

4 – Marano Alessandro – 165.000

5 – Cauzzo Marco – 132.000

6 – Bartolone Nicolo Guido – 132.000

7 – Falcone Andrea – 108.000

8 – Casagrande Ivan – 108.000

9 – Giorgetti Giacomo – 101.000

10 – Marcolin Luca – 98.000

11 – Širaj Dejan – 94.000

12 – Dimartino Vincenzo – 90.000

13 – Susič Luka – 82.000

14 – Antonini Filippo – 80.000

15 – Iannini Fabrizio – 79.000

16 – Mattioni Paolo Giulio – 75.000

17 – Privitera Federico – 72.000

18 – Gallo Giulio – 59.000

19 – Cicerelli Francesco – 56.000

20 – Štokelj Matjaž – 54.000

21 – Mahmud Sultan – 45.000

Il colpo del nostro Boss. Redaelli Tiberio vince il campionato giornalisti

Chiudiamo con il Campionato Italiano Giornalisti dove ovviamente segnaliamo con grande piacere la vittoria di Tiberio Redaelli, il nostro boss, tra i fondatori di PIW. Tiberio ha avuto la meglio su Paolo Emilio Pacciani e sul giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabio Bianchi, habitué dei tavoli, in un torneo non così scontato visto che c’erano altri esperti del gioco come Fabio Scepi e Dario De Toffoli.

CAMPIONATO ISOP GIORNALISTI

1 – Redaelli Tiberio €550

2 – Pacciani Paolo Emilio €330

3 – Bianchi Fabio €220