Triton Poker Series: Phil Ivey cala il tris nello Short Deck

Triton Poker Series, Cipro – Phil Ivey si è confermato inarrestabile nello Short Deck. Il fuoriclasse nato a Riverside ha infatti centrato un nuovo successo, il terzo, in questa specialità.

Triton Poker Series: 3° trionfo, nello Short Deck Hold’em, per Phil Ivey

Triplete per Phil Ivey! La leggenda del poker si è laurato per la terza volta campione in un evento Short Deck Hold’em alle Triton Poker Series di Cipro.

Stavolta Ivey ha sbaragliato la concorrenza nell’Evento #10, appunto lo Short Deck (Ante Only) da 30.000 dollari di buy in (38 le entries per un prize pool da oltre 1,1 milioni di dollari), e si è così portato a casa altri 387.000 dollari di bottino.

L’ultimo a mollare è stato il comunque ottimo Sam Greenwood. Il canadese ha provato a mettere in difficoltà ‘No Home Jerome’ e ad un certo punto dell’heads up era passato pure in vantaggio, ma alla fine si è dovuto inchinare al Re dello Short Deck. Per lui un secondo posto da 268.000 dollari.

E sul podio è salito anche il malese Kiat Lee, terzo per 171.000 dollari, mentre si è fermato un gradino sotto il bielorusso Mikita Badziakouski. Quinto posto per la star dell’online Tom ‘durrrr’ Dwan.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

Event #10 – $30K Short Deck – Ante Only

Dates: September 14-15, 2022

Entries: 38 (inc. 15 re-entries)

Prize pool: $1,140,000

1 – Phil Ivey, USA – $387,000

2 – Sam Greenwood, Canada – $268,000

3 – Kiat Lee, Malaysia – $171,000

4 – Mikita Badziakouski, Belarus – $131,000

5 – Tom Dwan, USA – $103,000

6 – Daniel Dvoress, Canada – $80,000

Per tutti gli aggiornamenti e le news sugli eventi delle Triton Poker Series di Cipro restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al programma della manifestazione.