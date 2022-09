IPS San Marino – E’ tutto pronto per l’ultimo atto dell’Italian Poker Sport. In 14 si giocheranno prima l’accesso al Final Table, che andrà in diretta streaming a carte scoperte, e subito dopo i 110.000 euro del bottino. In testa c’è Danilo Cisternino.

IPS San Marino: oggi il Final Day, comanda super Cisternino

Ci siamo, è partito da qualche minuto il Final Day, con 14 player left, dell’Italian Poker Sport (IPS) San Marino da 350 euro di buy in e da ben 661.572 euro in prize pool (2.346 le entries totali).

Al momento è sempre Danilo Cisternino il leader grazie ad uno stack da 12.640.000 chips. Lo inseguono l’ottimo Simone Recupero, secondo con 11.150.000, ed uno dei volti più noti del poker live italiano, il buon Alessandro Adinolfo, terzo con 10.600.000.

Un po’ più staccato troviamo Enrico Trainotti con 10.475.000 e David Taborsky con 9.690.000. Questo, nel dettaglio, il chipcount completo dei giocatori ancora in corsa:

1. CISTERNINO DANILO – 12.640.000

2. RECUPERO SIMONE – 11.150.000

3. ADINOLFO ALESSANDRO – 10.600.000

4. TRAINOTTI ENRICO – 10.475.000

5. TABORSKY DAVID – 9.690.000

6. LA GUARDIA GIUSEPPE – 9.300.000

7. PAGANI MARIO – 9.000.000

8. ATTANASIO DAVIDE – 8.680.000

9. PIAZZOLLA ANGELO – 8.290.000

10. MAGLIANELLA SIMONE – 8.135.000

11. BRANDIMARTE PIETRO – 6.520.000

12. BERNABEI RAFFAELE – 6.160.000

13. MAURO LEONARDO – 4.145.000

14. KUBENKA PETR – 2.555.000

Ecco, invece, il pay out per i 14 left:

1° – 110.000€

2° – 65.000€

3° – 47.000€

4° – 37.000€

5° – 28.000€

6° – 20.500€

7° – 14.000€

8° – 9.500€

9° – 5.822€

10° – 4.700€

11°-14° 4.000€

Segui la diretta streaming a carte scoperte del Final Table da 8 player

Ed è stata ufficializzata la diretta streaming, a carte scoperte, di tutto il Final Table dell’IPS San Marino, organizzato da Euro Rounders nelle sale Giochi del Titano.

Segui l’action su PIW… per accedere alla visione, ti basterà cliccare su play. Buon divertimento con il grande poker live!

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.