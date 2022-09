E’ tutto pronto per il day 1/A del Tana delle Tigri, in programma oggi 22 settembre 2022 dalle ore 17. Gli altri day 1 sono in programma domani 23 e sabato 24 settembre.

Welcome Tana delle Tigri

Ieri sera si è giocato il primo torneo del Tana delle Tigri, con il Welcome Tana. Oltre 200 ingressi e un montepremi che ha sfiorato i 10 mila euro con un buy-in di soli 60 euro.

Claudio De Seriis: ci aspettiamo ottimi numeri

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il patron del Tana delle Tigri, Claudio De Seriis, che ci ha svelato le sue aspettative per questa edizione del Tana.

Con un buy-in di soli 250 euro e un montepremi garantito dall’organizzazione di ben 100 mila euro, crediamo di superare ampiamente il garantito ci confessa De Seriis.

Il buy-in è veramente alla portata di tutti, ma la struttura del torneo rimane sempre il plus per i giocatori che scelgono di venire a divertirsi al Tana delle Tigri.