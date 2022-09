Tana delle Tigri day 1/A: oltre 170 entries dopo i primi livelli

E’ partito da pochi livelli il day 1/A del Tana delle Tigri in programma da oggi 22 a domenica 25 settembre 2022 presso la poker room del casinò Perla a Nova Goriza in Slovenia.

170 entries dopo 5 livelli

Siamo appena entrati nel sesto dei 16 livelli in programma oggi per il day1/A del Tana delle Tigri in corso di svolgimento presso la poker room del Casinò Perla.

Il buy-in è molto popolare, solo 250 euro, per un montepremi garantito dagli organizzatori di ben 100 mila euro.

Si giocheranno altri 2 day1

Oltre al day1/A in corso di svolgimento oggi, sono in programma altri due day1. Venerdì 23 settembre alle ore 17 è in programma il day1/B, mentre sabato 24 settembre alle 12.30 starterà il day1/C.