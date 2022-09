Tana delle Tigri day 1/A in archivio. Siamo arrivati a quota 200 entries, ed è solo il primo dei tre day 1 che ci attendono venerdì e sabato, prima del gran finale di domenica. Si gioca per un garantito da €99.000.

Tana delle Tigri day 1/A: Subito 200 entries

Nella consueta e ormai collaudata cornice del Perla Casino di Nova Gorica, si è giocata la nuova edizione del Tana delle Tigri che mette in palio €123.000 garantiti sui vari tornei (Side event, PL Omaha), anche se i riflettori sono puntati sul Main Event da €250 di buy-in che da solo ne garantisce €99.000.

Il Welcome Tana ha già dato un assaggio al mercoledì sera quando ha più che raddoppiato il garantito da €5.000 arrivando ad un prizepool da €11.000.

Anche il Day1A del Main Event è partito con ottime premesse visto che si sono registrati in 200 giocatori esatti, e ci sono altre due giornate di day 1.

Tana delle Tigri day 1/A: Chipcount

Vediamo i giocatori più alti in chips. Non si tratta del chipcount ufficiale, per quello vi rimandiamo al primo aggiornamento ufficiale di domani qui su Pokeritaliaweb. Al termine della prima giornata di gioco abbiamo 64 players left. Al comando c’è Gino Censori.

TOP CHIPCOUNT (UN-FFICIAL)

Gino Censori 277,500

Lovin Soninadrian 247.000

Luciano Cutri 223.000

Vincenzo Messina 189.000

Hasimovie Pasan 165.000

Gabriele Bernardini 162.000

Vi diamo appuntamento a domani (venerdì) dalle ore 17:00 per il Day1B del Tana delle Tigri.