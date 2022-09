Grande successo per il Tana delle Tigri in corso di svolgimento presso il casinò Perla a Nova Goriza in Slovenia. Ieri si è giocato il day1/A con 200 entries, oggi è in programma il day1/B e si prevede il tutto esaurito.

Dalle ore 17 il via del day 1/B

Grande attesa per lo start del day1/B presso la poker room del casinò Perla. Sono già oltre 140 i giocatori iscritti che a breve si siederanno al tavoli da gioco.

Il torneo prevede livelli da 30 minuti, un buy-in di soli 250 euro e sedici livelli di gioco. Domani 24 settembre 2022 alle ore 12.30 è previsto il terzo e ultimo day1, mentre dalle ore 18 partirà il day 2 del Tana delle Tigri.

Claudio De Seriis: grandi numeri a conferma del successo del Tana

E’ molto soddisfatto l’organizzatore Claudio De Seriis dei numeri fino ad ora ottenuti dal Tana delle Tigri, in questa tappa Slovena.

La struttura e la qualità del servizio che offre la nostra organizzazione sono sicuramente parte del successo del Tana. Per oggi e domani ci aspettiamo grandi numeri.