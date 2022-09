Tana delle Tigri Day 1B. Alla prima pausa (cena) abbiamo 195 entries al Main Event, ma le registrazioni rimangono aperte. In gioco anche alcuni volti noti e storici del poker italiano.

Tana delle Tigri Day 1B: 195 iscritti

La seconda giornata del Main Event Tana delle Tigri arriva alla prima pausa. Al rientro dal dinner break abbiamo al momento 195 entries, ma si potrà entrare fino al livello 14.

Al Perla di Nova Gorica si rivedono volti storici del poker live italiano come Biccio Ascari e Robert Binelli, oltre ad alcuni giocatori che possiamo ormai definire come regular del Tana delle Tigri come Giorgio Silvestrin, Maurizio Migliorini e Diego Testa.

Aggiornamento video, Tana delle Tigri

Vediamo il nostro video aggiornamento e qualche volto noto ai tavoli.