Tana delle Tigri Day 1/B: Giuliano Di Benedetto chipleader, segue Lazzaro

Tana delle Tigri Day 1B chipcount, siamo arrivati alla fine del secondo flight del main event dal Casino Perla di Nova Gorica. Al comando Giuliano Di Benedetto che con 364K non è solo il migliore di giornata ma anche il chipleader generale, in attesa del day1C fast del sabato.

Giuliano Di Benedetto chipleader

Il day1B del Main Event Tana delle Tigri dal Casino Perla di Nova Gorica va in archivio con altri 270 entries che portano il totale a 470 giocatori che hanno già permesso di superare il garantito portando il prizepool a €106.480, anche se c’è ancora da giocare il day1C fast al via dalle ore 12:30 di sabato, mentre il Day2 è in programma per le ore 18:00 e come sempre noi di PIW saremo in sala per tutti gli aggiornamenti.

Al comando del chipcount, non solo di giornata ma totale, troviamo Giuliano di Benedetto (in foto) che imbusta 364K, davanti ad Andrea Lazzaro a 317K, unici sopra le 300.000 chips. Ottima giornata anche per Russo, per l’austriaco Droseher, per Bottazzoli e anche per Sergio Saviani.

Tana delle Tigri Day 1B chipcount

Chipcount (non ufficiale) dei migliori.

GIULIANO DI BENEDETTO 364.000

ANDREA LAZZARO 317.000

GERMANO RUSSO 237.000

CHRISTOPH DROESHER 214.000

ROBERTO BOTTAZZOLI 211.000

SERGIO SAVIANI 210.000