Tana delle Tigri: inizia il Day 2, si gioca per un montepremi da €128.700

Tana delle Tigri Day 2: 185 players left

Inizia il Day 2 del Main Event del Tana delle Tigri dal Casino Perla di Nova Gorica. In gioco ci sono ancora 185 players. Grazie a 585 entries siamo arrivati ad un prizepool complessivo da €128.700. In 39 giocatori andranno a premio e la prima moneta (non ancora ufficiale) dovrebbe aggirarsi intorno ai 25K.

I migliori dei Day 1

Facciamo anche il riassunto dei migliori giocatori

DAY 1/A TOP CHIPCOUNT

Gino Censori 277,500

Lovin Soninadrian 247.000

Luciano Cutri 223.000

Vincenzo Messina 189.000

Hasimovie Pasan 165.000

Gabriele Bernardini 162.000

DAY 1/B TOP CHIPCOUNT

Guglielmo Di Benedetto 364.000

Andrea Lazzaro 317.000

Germano Russo 237.000

Christoph Droesher 214.000

Roberto Bortazzoli 211.000

Sergio Saviani 210.000

DAY 1/C TOP CHIPCOUNT

Figuerella Fabio 144.000

Chiofalo Giovanni 142.500

Giulianelli Mario 141.500

Zaric Dragan 139.000

Ramponi Massiliano 125.000