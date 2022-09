Tana delle Tigri Day 2, prima pausa, di rientro dal dinner break ci sono 99 giocatori ancora in corsa, solo in 39 andranno a premio per una prima moneta da €25.000. Il bravo e fortunato vincitore centuplicherà esattamente il proprio investimento di €250 di buy-in.

Tana delle Tigri Day 2: 99 players left

Di rientro dalla pausa cena del Main Event Tana delle Tigri, abbiamo 99 players left. La corsa verso i premi è ancora lunga con 39 ITM, anche grazie all’ottima struttura giocabile.

Tana delle Tigri Day 2: Payout

Il vincitore di questa edizione del Tana delle Tigri si poterà a casa il mitico tigrotto e soprattutto €25.000 di prima moneta, un bel 100x rispetto all’investimento di €250 di Buy-in. Ecco il payout completo che premierà i migliori 39 giocatori.

1. €25.000

2. €18.000

3. €12.000

4. €8.000

5. €6.100

6. €5.150

7. €4.500

8. €4.000

9. €3.500

10. €3.100

11. €2.750

12-13. €2.400

14-15. €2.150

16-17. €1.900

18-19. €1.700

20-21. €1.500

22-23. €1.300

24-25. €1.150

26-28. €1.050

29-31. €950

32-35. €850

36-39. €750

Inizia anche il Pot Limit Omaha

Ha preso il via anche il Side event di Pot Limit Omaha. Al momento 40 iscritti, e si gioca per un garantito da €11.000. Scopriremo questa notte chi sarà il mago delle quattro carte nella variante di Texas Hold’em più nota ed apprezzata.