Tana delle Tigri: fine del day 2, Vincenzo Messina chipleader su 25 players left

Tana delle Tigri Day 2 finale. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga giornata che lascia sul campo 25 giocatori, tutti a premio, e in lotta per una prima moneta da €25.000 che scopriremo domenica in che tasche finirà.

Tana delle Tigri Day 2 finale: Monica Poggi scoppia la bolla

Dopo la sfortunata bolla di Monica Poggi, l’azione come al solito si velocizza e al termine del day 2 rimangono in corsa 25 giocatori che ritroveremo domani per il final day dalle ore 14:00. Tutti i giocatori sono a premio (39 ITM) e si gioca per una prima moneta da €25.000.

Ricordiamo il payout:

1. €25.000

2. €18.000

3. €12.000

4. €8.000

5. €6.100

6. €5.150

7. €4.500

8. €4.000

9. €3.500

10. €3.100

11. €2.750

12-13. €2.400

14-15. €2.150

16-17. €1.900

18-19. €1.700

20-21. €1.500

22-23. €1.300

24-25. €1.150

26-28. €1.050

29-31. €950

32-35. €850

36-39. €750

Top Chipcount: 25 players left, domina Vincenzo Messina

Al comando abbiamo un netto chipleader, Vincenzo Messina, che già in passato si era ben distinto e piazzato al Tana delle Tigri al final table (8° posto finale). Messina ha chiuso davanti a tutti con 3.2 milioni in chips. In 2° posizione è staccatissimo Andrea Lazzaro con 1.3 milioni.

CHIPCOUNT

Vincenzo Messina 3.280.000

Andrea Lazzaro 1.365.000

Dragan Zaric 1.121.000

Giorgio Silvestrin 940.000

Cosimo Bisogno 820.000

Christoph Droscher 785.000

Dario Mannino 770.000

Nutu Cosmin Petrovai 730.000

Giuseppe Cripta 730.000

Mario Ripepi 690.000

Michele Gobbin 665.000

Jan Kuruncic 645.000

Guglielmo Di Benedetto 620.000

Bessem Ajmi 545.000

Sergio Saviani 400.000

Luciano Cutri 375.000

Giuseppe Deriu 360.000

Lorenzo Montanera 345.000

Sorin Adrian Lovin 345.000

Andrea Nunes 305.000

Gino Censori 295.000

Giuseppe Palmisano 285.000

Massimiliano Maccagni 260.000

Biagio Nunziata 240.000

Vladimir Franco Solitario 185.000