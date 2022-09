Poker Masters: Katz si arrende all’heads up, l’8-Game è di Guagenti

Poker Masters 2022, Evento #5 – C’è andato vicinissimo il buon Cary Katz, che si è dovuto arrendere solo in heads up allo scatenato Nick Guagenti.

Poker Masters 2022, il $10.000 8-Game Mix lo vince Nick Guagenti. Runner up Cary Katz

Alla fine nell’Evento #5, l’8-Game da 10.000 dollari di buy in e da 620.000 euro di montepremi totale (62 entries), l’ha spuntata un super Nick Guagenti.

Il pro di Westerville ha battuto in heads up il chipleader del Day1 e favorito del torneo, Cary Katz, e si è così portato a casa titolo, trofeo e ben 186.000 euro di bottino. Per la “star” di Atlanta, ma che vive proprio a Las Vegas, è invece arrivato un secondo posto comunque ottimo da 124.000 dollari.

Sul podio è salito pure l’altro americano Benjamin Diebold, terzo per 86.800 dollari, mentre ha chiuso “soltanto” quinto il canadese Alexander Livingston, che tanto bene aveva fatto nella giornata di ieri.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale:

1. Nick Guagenti – $186.000

2. Cary Katz – $124.000

3. Benjamin Diebold – $86.800

4. Steve Zolotow – $62.000

5. Alexander Livingston – $49.600

6. Jacky Wang – $37.200

7. Brian Rast – $31.000

8. Matthew Gonzales – $24.800

9. Andrew Brown – $18.600

Shak e Jaffee al Final Table dell’Evento #6. Comanda Oya!

E si avvia ai titoli di coda anche l’Evento #6, l’ultimo No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (97 entries per 970.000 dollari in prize pool).

Qualche ora fa è stato infatti composto l’ultimo tavolo, da 9 player, che verrà giocato nella serata di oggi.

Questi i finalisti: Masashi Oya (2.280.000), Matthew Wantman (2.055.000), Justin Saliba (1.790.000), Martin Zamani (1.515.000), Jesse Lonis (1.330.000), Anthony Hu (1.020.000), Dan Shak (800.000), Jared Jaffee (780.000) e Ken Aldridge (550.000).

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Masters 2022 di Las Vegas.