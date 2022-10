Battle of Malta Final Table (foto del profilo Twitter). I risultati dell’ultimo capitolo di questo Main Event dove c’era grande attesa per i 3 azzurri ancora in corsa, ma il torneo alla fine ha sorriso al greco Dimitrios Anastasakis che ha portato a casa la ricca prima moneta da €285.000.

Battle of Malta Final Table: vince Dimitrios Anastasakis

Anastakis Dimitrios vince il Battle of Malta incassando un assegno da €285.000 dopo un deal a tre con Rinne Tuomaanpoika, secondo per €181.000, e Raymond Jarman al 3° posto per €94.000. Rimane escluso dall’accordo Hossais Emmanuel Yamm Hubert che porta a casa comunque la bella cifra di €72.540 per il suo 4° posto.

Non è il primo bel colpo di Anastakis Dimitrios che lo scorso giugno a Las Vegas ha incassato altri $301.000 grazie al 2° posto al al Wynn Summer Classic.

Delusione azzurra, italiani out dal 5° al 7° posto

E’ gli italiani? Giustamente con 3 azzurri al final table ci aspettavamo almeno un podio, e invece i nostri connazionali sono stati eliminati in fila dal 7° al 4° posto. Il primo ad arrendersi è stato Claudio Barone che incassa comunque €33.200. Barone si trova ai resti con A-Q per il più classico dei coin-flip contro Anastasakis a cui regge la coppia di 10.

Poco dopo tocca a Gabriele Re, anche lui eliminato dall’incontenibile greco che lo chiama con K-K contro l’A-9 di KingMAvE911 che si ferma al 6° posto, consolandosi con un premio di 40.260 euro.

Infine tocca a Cristiano Zambonelli, il più longevo dei nostri, ma anche il più sfortunato visto che era crollato con K-K scoppiato da A-Q e si ritrova poi a mandare i resti da corto (meno di 5 BB) con 9-9 trovando il call del solito Anastasakis con Q-J. Sul flop è subito una quasi sentenza con un Jack. Zambonelli non migliora la sua coppia di 9 e chiude al 5° posto per €52.420.

TAVOLO FINALE BATTLE OF MALTA

1° – Anastakis Dimitrios – 302.000€

2° – Rinne Tuomaanpoika – 181.000€

3° – Raymond Jarman – 94.000€

4° – Hossais Emmanuel Yamm Hubert – 72.540€

5° – Cristiano Zambonelli – 52.420€

6° – Gabriele Re – 40.260€

7° – Claudio Barone – 33.220€

8° – Omer Azulay – 28.200€

9° – Kostantinos Nanos – 25.120€

Intanto al EPM Day 1C è Andrea Ricci Show!

Torniamo subito al King’s Resort di Rozvadov dove l’altro giorno si sono concluse le WSOPC, ma è già iniziata una nuova kermesse pokerista, l’Euro Poker Million che ieri aveva in programma il Day1C che ha visto 95 iscritti. Tra loro un Andrea Ricci dominante, imbusta 964K di stacca e chiude come chipleader.

TOP-10 DAY 1C EPM

Andrea Ricci (Italia) – 964.000

“Daniel Novak” (Slovacchia) – 893.000

Narcis Gabriel Nedelcu (Romania) – 860.000

Sergiu Covrig (Romania) – 821.000

Zhong Chen (Olanda) – 617.000

Viktor Hollokoi (Ungheria) – 487.000

Alkiviadis Kleanthis Stamatis (Grecia) – 425.000

Ivo Frans I Hermans (Belgio) – 307.000

“Black Fish 2.0” (Rep. Ceca) – 264.000