Poker Live 17 Ottobre 2022. Si continua alla grande al King’s di Rozvadov con il Main Event dell’Euro Poker Million (foto EuroRounders). In 4 italiani arrivano al final day. Intanto al High Roller Simone Maglianella sfiora l’impresa chiudendo al 2° posto.

Poker Live 17 Ottobre: 4 italiani al final day

Nel fine settimana si sono conclusi i tanti flight iniziali (ben 9 per 2.258 giocatori iscritti), e domenica si è giocato un day 2 lunghissimo per il Main Event Euro Poker Million, preludio al final day di questo lunedì che riprenderà con 24 players left e tra loro 4 italiani, in corsa per la prima moneta da 129.650 euro (ma ci sono anche 12 ticket per il Main Event WSOPE da €10.300).

Facciamo un passo indietro, ieri in 51 azzurri riprendevano al day 2 del EPM, tutti già a premio. Solo in 4 arrivano alla finalissima. Non ci sarà Salvatore Bonavena che chiude la sua corsa al 78° posto. Altri azzurri noti che sono usciti ieri: Donnini 89°, Giudice 104°, Montebelli 113°, Tocci 118°.

Tra i 24 players left il chipleader è lo svizzero “Nicky“ che ha imbustato 9.760.000 gettoni. Tra gli azzurri il migliore è Mihai Szilveszter con 7.790.000, ma Marco Gioia è abbastanza vicino con 6.930.000, rispettivamente al 6° e 7° posto del chipcount. Scorrendo più in basso troviamo Davide Abbate (5.5 milioni) ed Adolfo D’Aniello (3.1 milioni).

Simone Maglianella runner up al High Roller

In contemporanea al Main Event del Euro Poker Milion c’era anche l’evento High Roller che con un buy-in da €1.100 ha richiamato 165 giocatori per un Prize pool vicino ai 155K. 17 gli ITM per un premio minimo da €2.431 mentre la prima moneta vale €38.962.

4 gli italiani a premi con Michele Tocci che chiude al 16° posto. Gli altri 3 azzurri arrivano tutti al tavolo finale. Abdel Mansouri chiude al sesto posto per 9.012 euro, mentre Alessandro Pagliuso è 4° per 14K di premio. Rimane in corsa il solo Simone Maglianella che però al heads up si arrende a “Peter Pan“ che vince l’High Roller, mentre per il runner up azzurro ci sono €26.000 di premio.